Staatsforst: Gutes Jahr für den Wald in Bayern

Es geht um gesunde Bäume, um Klimaschutz, um den nachwachsenden Rohstoff Holz, aber auch um Geld. Die Bayerischen Staatsforsten (BaySF) bewirtschaften 808.000 Hektar Wald und damit über elf Prozent der Landesfläche Bayerns. Der Wald als grüne Lunge wird in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger und oberstes Gebot ist für den Staat eine nachhaltige Bewirtschaftung. Doch es muss sich auch rechnen.

Immer noch finanzielle Verluste

Zum ersten Mal in ihrer 15-jährigen Geschichte hatten die Bayerischen Staatsforsten letztes Jahr ein Minus im operativen Geschäft eingefahren – ein Defizit von 36,3 Millionen Euro. Unterm Strich fehlten inklusive Steuern und Rückstellungen sogar 80 Millionen Euro. Hauptursache waren die wirtschaftlichen Folgen der Trockenheit, viel Borkenkäferholz, Sturmschäden und niedrige Holzpreise.

Auch heuer ist die Bilanz wieder negativ, so der Vorstandsvorsitzende der BaySF, Martin Neumeyer: "Auch für das abgelaufene Geschäftsjahr verzeichnen wir aufgrund der letzten drei Trockenjahre und deren Auswirkungen einen operativen Verlust von 19,2 Millionen Euro."

Kühler Sommer: Weniger Borkenkäfer

Aber es gab bei der heutigen Bilanzpressekonferenz auch Positives zu berichten: Für die Bäume waren das Frühjahr und der Sommer heuer optimal. Mehr Regen und kühlere Temperaturen als die Jahre zuvor, vor allem für Fichten war das eine Wohltat. Denn aufgrund des Wetters waren die Bäume weniger gestresst und konnten sich besser gegen den gefürchteten Borkenkäfer wehren. Borkenkäfer befallen hauptsächlich Fichten und können diese in kurzer Zeit zum Absterben bringen.

"Ohne gute Leute geht nichts"

Im Staatswald bei Ichenhausen in Schwaben fällen Waldarbeiter mehrere Fichten: Käferbäume. Aber dieses Jahr ist der Befall bei weitem nicht so schlimm, erzählt Förster Martin Eggert, der für die Bayerischen Staatsforsten den Forstbetrieb Weißenhorn in Schwaben leitet. Dennoch: werden die befallenen Bäume nicht schnell aus dem Wald gebracht, breitet sich der Käfer aus. Deshalb ist das A und O das Engagement der Mitarbeiter: "Wir waren in der ganzen Fläche ständig aktiv, unsere Leute sind ständig durch den Wald gelaufen und haben den Borkenkäfer frühzeitig gefunden. Und dann haben wir ganz schnell geschaut, dass wir die Bäume aus dem Wald kriegen."

Nach der Fichte muss aufgeforstet werden

Dennoch gibt es durch die Trockenheit der letzten Jahre große Kahlschlagflächen in den bayerischen Staatswäldern. Das Positive: Dadurch geht der Waldumbau voran, weg von Fichten-Monokulturen, hin zu mindestens vier Baumarten pro Waldstück, erzählt Förster Martin Eggert: "Im letzten Herbst haben wir Eichen gepflanzt. Die stehen üppig grün da, die sind super angewachsen. Wir haben kaum Ausfälle, dass Pflanzen nicht angewachsen sind." Durch den Regen haben deutlich mehr frisch gepflanzte Bäumchen überlebt als in den Jahren zuvor.

Die BaySF pflanzen jedes Jahr insgesamt sechs Millionen Bäume, unter anderem Eichen, Tannen, Buchen, Douglasien, aber auch seltene Baumarten wie Elsbeeren oder Esskastanien.

Holzeinschlag und Preise

Der Holzeinschlag und -verkauf bewegen sich wie in den Vorjahren auf einem nachhaltig stabilen Niveau, hieß es heute bei den BaySF. Der Holzeinschlag im Geschäftsjahr 2021 betrug rund 4,1 Millionen Festmeter, davon waren 1,35 Mio. Festmeter Schadholz durch Stürme, Trockenheit, Borkenkäfer oder Hitze. Die Preise sind derzeit gut. Letztes Jahr im Sommer waren die Preise im Keller: Für einen Festmeter Frischholz (Fichte) zahlten die Sägewerke im Durchschnitt 62 Euro, für Käferholz 23 Euro. Jetzt kostet der Festmeter Frischholz (Fichte) 100 Euro, für Käferholz gibt es 80 Euro.