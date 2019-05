Sie haben die Dächer vom Schnee befreit, umgestürzte Bäume beseitigt, Lebensmittel in abgeschnittene Orte gebracht. Viele haben ehrenamtlich bis zur Erschöpfung gearbeitet. Nicht nur in den Landkreisen Traunstein, Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Berchtesgadener Land und Garmisch-Partenkirchen, in denen der Katastrophenfall teils mehr als eine Woche lang galt, sondern auch in anderen Landkreisen in Oberbayern, Schwaben und Ostbayern.

1.400 Helfer werden empfangen

Von einem Kraftakt spricht Innenminister Herrmann, und er lobt erneut die gute Zusammenarbeit der Behörden und Organisationen. Ministerpräsident Söder betonte, die Einsatzbereitschaft der Helfer, sehr oft auch ehrenamtlich, sei nicht selbstverständlich. Die gelebte Solidarität in Notsituationen zeichne Bayern aus. Rund 1.400 Einsatzkräfte werden bei dem Empfang heute Abend erwartet. Feuerwehren und das Technische Hilfswerk wurden ebenso eingeladen wie die Polizei und die Lawinenkommissionen sowie Vertreter der Bundeswehr. Auch Gäste aus Österreich werden dabei sein: Feuerwehrleute aus dem Nachbarland hatten bei den Einsätzen in Bayern ebenfalls geholfen.