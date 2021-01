Staatsehrenpreise für fränkische Winzer und Weingüter

Bei der amtlichen Weinprüfung der Regierung von Unterfranken haben die Frankenweine gerade erst hervorragend abgeschnitten. Jetzt haben vier Winzer und Weingüter aus Franken zusätzlich den Staatsehrenpreis von Ministerpräsident Markus Söder erhalten. Nur, wer bei der amtlichen Weinprüfung über Jahre hinweg mit gleichbleibend hoher Qualität auffällt, erhält diese Auszeichnung. Die Preisverleihung fand wegen der Corona-Krise per Videokonferenz statt.

Zwei Auszeichnungen für Winzer aus Escherndorf

Der Staatsehrenpreis wird in vier Kategorien vergeben: Bei Betrieben mit 0 bis 5 Hektar Rebfläche geht der Staatsehrenpreis an Weinbau Jürgen Hofmann aus Sand am Main im Landkreis Hassberge. In der Kategorie 5 bis 15 Hektar erhält das Weingut Clemens Fröhlich aus Escherndorf den Staatsehrenpreis, in der Kategorie 15 bis 50 Hektar darf sich das Weingut Horst Sauer aus Escherndorf freuen. Damit gehen gleich zwei der Staatsehrenpreise in den Winzerort Escherndorf an der Volkacher Mainschleife. Die beiden Weingüter liegen dort nur 100 Meter voneinander entfernt. Den Staatsehrenpreis für eine Rebfläche von über 50 Hektar erhält das Weingut Juliusspital in Würzburg.

Wein-Gala wegen Corona abgesagt

Normalerweise wird der Staatsehrenpreis im Rahmen einer großen Wein-Gala verliehen. Sie ist quasi das bayerische Pendant zur Oscar-Verleihung in Hollywood. Die geehrten Winzer und Weingüter werden in einer Laudatio vorgestellt. 600 Gäste im Saal verfolgen dann den Weg der Geehrten zur Bühne, wenn es heißt: "Und der Staatsehrenpreis geht an .....!" Weil diese Gala in Würzburg wegen Corona ausfallen muss, wurde die Zeremonie ins Internet verlegt. Ministerpräsident Markus Söder war dazu aus dem Heimatmuseum in Nürnberg zugeschaltet, die bayerische Staatsministerin für Landwitschaft, Forsten und Weinbau, Michaela Kaniber, nahm von München aus teil.