Staatsbeauftragter empfängt Honorare - Was wusste der Landtag?

Der CSU-Abgeordnete und Rechtsanwalt Ernst Weidenbusch war bis 2018 Sonderbeauftragter der Staatsregierung für die Bayerische Landesbank, kurz BayernLB. Zur gleichen Zeit - genau gesagt 2016 und 2018 - soll Weidenbusch insgesamt etwa 430.000 Euro mit zwei Mandanten verdient haben, die mit der Landesbank zu tun hatten.

Bekannt wurden die Zahlungen an den CSU-Abgeordneten und Rechtsanwalt Ernst Weidenbusch durch eine Landtagsanfrage der FDP. Die SPD-Landtagsfraktion sieht dahinter einen massiven Interessenskonflikt. Doch war der Haushaltsausschuss im Landtag über die Honorarzahlungen informiert?

Weidenbusch verteidigt sich

In der Süddeutschen Zeitung verteidigt Ernst Weidenbusch seine Anwaltshonorare, die er 2016 und 2018 im Umfeld der BayernLB erhalten hat. Demnach sei der Haushaltsausschuss im Landtag über die Zahlungen informiert gewesen, und zwar in einer geheimen Sitzung des Haushaltsausschusses. Laut SZ kann sich daran auch ein früherer Oppositionsabgeordnete erinnern.

SPD-Abgeordnete wussten nichts von Honorarzahlungen

Bei der SPD sind die Vorgänge in einer angeblich geheimen Sitzung des Haushaltsausschusses nicht bekannt, das versichert der SPD Fraktionsvorsitzende Florian von Brunn. Es muss nicht nur dringend geklärt werden, wofür Ernst Weidenbusch dieses Geld bekommen hat, sondern was der damalige Finanzminister und Weidenbusch-Freund Markus Söder wusste, so der der SPD Fraktionsvorsitzende Florian von Brunn in einer Pressemitteilung.

CSU-Politiker Peter Winter wusste nichts

Nach BR-Recherchen weiß auch der ehemalige Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Landtag und CSU-Politiker Peter Winter nichts von Honorarzahlungen an Ernst Weidenbusch. Mir persönlich waren diese Zahlungen nicht bekannt, so Peter Winter wörtlich auf BR-Anfrage. Die Aussage deckt sich mit der von CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer. Auch er hat "keine Kenntnisse von den Vorgängen".

Was wusste der damalige Finanzminister Markus Söder?

Doch was wusste der damalige Finanzminister Markus Söder? Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bayerischen Landtag Matthias Fischbach fordert jedenfalls rasche Aufklärung. Söder müsse sich jetzt ohne Zögern erklären und reinen Tisch machen. Als damals zuständiger Finanzminister müsste er über die Vorgänge im Bilde sein, so der FDP – Politiker.