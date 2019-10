Staatsarchiv-Umzug nach Kitzingen landet im Steuer-Schwarzbuch

Gute Idee, schlechte Umsetzung. So könnte man das Fazit des Bunds der Steuerzahler zusammenfassen. In seinem jährlichen Schwarzbuch mit Fällen von Steuerverschwendung führt der Verband die geplante Verlagerung des Staatsarchivs Würzburg nach Kitzingen auf. Insgesamt liegen die Kosten dafür bei knapp 64 Millionen Euro.

Staatsarchiv kommt nach Kitzingen

Die Verlagerung des Archivs ist Teil der sogenannten Heimatstrategie "Regionalisierung von Behörden – Behördenverlagerung 2015". Bisher sind die Bestände des Staatsarchivs auf Standorte in der Würzburger Residenz und der Festung Marienberg aufgeteilt. Sie sollen künftig in einem neuen Gebäude auf einer Teilfläche des sogenannten Deustergartens in Kitzingen zusammengeführt werden.

Umzug aus Würzburg kostet Millionen

Allein die Baukosten sollen hierfür rund 50 Millionen Euro betragen, hinzu kommen etwa 13,5 Millionen Euro für die Erschließung und die Gestaltung der Außenanlagen. Nach Ansicht des Bundes der Steuerzahler verfolge die Strategie der Behördenverlagerung "hehre Ziele", wie die Stärkung von strukturschwachen und ländlich geprägten Räumen. Andererseits stelle sich die Frage, ob die erhofften positiven Effekte in diesem Fall "noch im Verhältnis" zu den prognostizierten Kosten stünden: "Wenn gerade einmal circa 20 Arbeitsplätze durch die Ansiedlung des Staatsarchivs in Kitzingen neu geschaffen werden sollen", so der Bund der Steuerzahler.

Oberbürgermeister übt Kritik

Kitzingens Oberbürgermeister Siegfried Müller kritisiert die Entscheidung des Steuerzahler-Bunds: "Die Kosten für eine Umsiedlung des Staatsarchives aus der jetzigen Unterkunft hätten innerhalb Würzburgs auch Kosten verursacht." Er befürwortet die Entscheidung der Staatsregierung den Standort Kitzingen zu unterstützen.

Auch im Landtag hatte das neue Staatsarchiv in Kitzingen bereits für Diskussionen gesorgt. Die Grünen bemängelten die hohen Kosten und forderten einen Stopp der Planungen. Ursprünglich sollte das Vorhaben 33 Millionen Euro kosten.