Staatsarchiv-Neubau in Kitzingen wird 69 Millionen Euro kosten

Gute acht Jahre nach der Ankündigung könnte es 2023 in Kitzingen mit dem Neubau für das Staatsarchiv losgehen. Mitte Juli hat der Haushaltsausschuss des bayerischen Landtags die Baumaßnahme genehmigt. Die Baukosten belaufen sich nun auf 69 Millionen Euro. Diese Summe nennt jetzt auf Anfrage des BR das Staatliche Bauamt Würzburg.

Vorarbeiten auf Deuster-Areal bereits abgeschlossen

Den Auftrag für den Neubau konnte das Bauamt inzwischen an einen Totalunternehmer vergeben. Der Bauplatz wurde im Sommer bereits gerodet – Büsche, Bäume und die Grasnarbe wurden entfernt. Das neue Staatsarchiv entsteht in Kitzingen auf einem 8.500 Quadratmeter großen Grundstück auf dem Deuster-Areal.

Baukosten doppelt so hoch wie angenommen

Markus Söder hatte als Finanz- und Heimatminister 2015 angekündigt, dass Kitzingen im Zuge der Konversion nach dem Abzug der US Armee der neue Standort für das Staatsarchiv wird. Bei seinem Besuch am 1. September 2015 hatte Söder dies in Kitzingen nochmal bekräftigt. Die Kosten für den Neubau wurden damals – grob geschätzt – mit 30-35 Millionen Euro angegeben.

Heftige Kritik an geplantem Umzug des Archivs

Der Umzug des Staatsarchives aus der Würzburger Residenz in einen Neubau nach Kitzingen wurde nach Söders Ankündigung scharf kritisiert. Landtagsabgeordnete der Grünen sprachen von einem “Schildbürgerstreich“ und einer falschen Entscheidung. Eine Petition mit 650 Unterschriften wurde eingereicht.

Es gab ablehnende Stellungnahmen, unter anderen vom Vizepräsidenten der Universität Würzburg, zahlreiche Eingaben und Briefe von den Archivaren über die historischen Vereine und Heimatpfleger bis hin zum damaligen Würzburger Bischof Friedhelm Hofmann und dem Mainzer Kardinal Karl Lehmann. Sie alle forderten einen Verbleib des Staatsarchives in Würzburg. Das Archiv ist das historische Gedächtnis der Stadt Würzburg, aber auch des Fürstbistums Würzburg und des Kurfürstentums Mainz.