Anzeigen nach Strohpuppen-Aktion von Rechtsextremisten

Die Aktion der rechtsextremen Partei "Der III. Weg" hat eine heftige Debatte ausgelöst. Vor allem in sozialen Medien wie Twitter wird sie diskutiert. Scharf kritisiert wird etwa die Einschätzung des fehlenden Tatbestands. Genau damit hatten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag begründet, warum sie am Samstag nicht eingegriffen hatten. Auch mehrere Politiker haben sich in Pressemitteilungen oder über soziale Medien zur Aktion vom Samstag geäußert. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft gegenüber BR24 bestätigt, dass sie die eingegangenen Anzeigen überprüft. "In Betracht kommt insbesondere der Tatbestand der Volksverhetzung sowie der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten", heißt es in der Antwort der Würzburger Staatsanwaltschaft.

Doppeldeutigkeit am Tatort des Messerangriffs

Kritisiert wird eine mögliche Doppeldeutigkeit der Aktion am Würzburger Barbarossaplatz. Dort waren Ende Juni bei einem Messerangriff drei Frauen tödlich verletzt worden. Die rechtsextreme Partei hatte nun eine "szenische Darstellung" für die Kundgebung am Samstag angemeldet. Bei der Aktion waren auf dem Boden drei mit Kunstblut befleckte Strohpuppen platziert. Direkt hinter den Strohpuppen stand ein Aufsteller mit den Bildern der aktuellen Kanzlerkandidaten von CDU, SPD und Grünen und der Aufschrift "Schön bunt hier".

SPD deutet Darstellung als Hinrichtung

Die bayerische SPD forderte von der Staatsregierung Auskunft über das Verhalten der Justiz während der Kundgebung. Laut dem Landtagsabgeordneten Florian Ritter (SPD) musste der "unvoreingenommene Betrachter" den Eindruck bekommen, es würde sich um die Hinrichtung dreier Politiker als Volksverräter handeln.

Große Gegendemonstration

Laut Staatsanwaltschaft war eine überschaubare, kleine Gruppe von 15-20 Teilnehmern an der Kundgebung der Splitterpartei beteiligt. Der rechtsextremen Partei stellten sich 200-300 Würzburger entgegen, darunter Anhänger der linken Szene. Sie versuchten, die Mitglieder der Kundgebung durch Pfeifen, Ausbuhen und Schreie zu übertönen. Zu gewaltsamen Auseinandersetzungen oder einer Eskalation kam es am Samstag laut Polizei und Staatsanwaltschaft nicht.

Kontroverse um Wahlplakat

Zuletzt hatte die Partei "Der III. Weg" mit Wahlplakaten mit der Aufschrift "Hängt die Grünen!" auf sich aufmerksam gemacht. Das Landgericht München I hat der Partei das Aufhängen von Wahlplakaten mit diesem Slogan nun verboten. Die Formulierung jemanden "zu hängen" werde in der Regel dahin verstanden, jemanden aufzuhängen, in sonstiger Weise zu töten oder körperlich zu verletzen, heißt es in dem Beschluss. Mit der Äußerung werde das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Antragstellerinnen – also der Grünen – verletzt. Der Beschluss sei räumlich nicht begrenzt und gelte damit grundsätzlich bundesweit. Sollten Vertreter der Partei Widerspruch einlegen, müsse öffentlich verhandelt werden.