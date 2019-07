Staatsanwaltschaft will Wolbergs-Urteil vom BGH prüfen lassen

Die Staatsanwaltschaft Regensburg hat nach dem Urteil des Regensburger Landgerichts Revision angekündigt. Der weiterhin suspendierte Oberbürgermeister Joachim Wolbergs ist zwar wegen zwei Fällen der Vorteilsannahme schuldig gesprochen worden, erhielt aber keine Strafe und ist zudem von allen anderen Vorwürfen freigesprochen worden.

Diese Freisprüche will die Staatsanwaltschaft aber nun vom Bundesgerichtshof prüfen lassen. Das betrifft auch den Freispruch des früheren SPD-Rathausfraktionschefs Norbert Hartl.

Anklage sei berechtigt gewesen

Die Schuldsprüche gegen OB Joachim Wolbergs, den Immobilienunternehmer Volker Tretzel und dessen früheren Mitarbeiter Franz W. belegen aus Sicht der Staatsanwaltschaft, dass die Ermittlungen und die Anklage berechtigt waren. "Korruptionsdelikte gefährden die Funktionsweise eines Staates in besonderer Weise" - deshalb seien die Staatsanwaltschaften gerade auch in diesem Bereich der Kriminalität besonders gefordert.

Staatsanwaltschaft weist Kritik der Richterin zurück

Richterin Elke Escher hatte reichlich Kritik an der Staatsanwaltschaft in ihre Urteilsverkündung gepackt. Sie warf der Behörde unter anderem vor, sie habe Entlastendes weitgehend ignoriert. Diese Kritik weist die Staatsanwaltschaft zurück und bemängelt ihrerseits die Prozessführung der Richterin. Sie habe wiederholte, persönliche Diffamierungen von Staatsanwälten im Gerichtssaal nicht beanstandet. Die Staatsanwaltschaft habe an der Hauptverhandlung in der gebotenen Sachlichkeit mitgewirkt.

Manche Äußerungen in der Urteilsbegründung über die Arbeit der Staatsanwaltschaft seien irritierend - "in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht". Die Staatsanwaltschaft Regensburg verweist auf die "im Verfahren bereits ergangenen zahlreichen Zwischenentscheidungen der Gerichte außerhalb der Hauptverhandlung". Bis hin zum Oberlandesgericht Nürnberg sei die Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft zu keinem Zeitpunkt beanstandet worden. Auch die Wirtschaftskammer um Richterin Elke Escher habe in einem ausführlichen Eröffnungsbeschluss die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft "inhaltlich vollständig mit lediglich teilweise abweichender rechtlicher Wertung zugelassen".

Staatsanwaltschaft wollte Haftstrafe

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft waren schwer: Bestechlichkeit bzw. Bestechung und Verstöße gegen das Parteiengesetz. Das Gericht ließ den Prozess allerdings nur wegen Vorteilsannahme bzw. -gewährung und Verstößen gegen das Parteiengesetz zu. Die Staatsanwaltschaft hatte viereinhalb Jahre Haft für Wolbergs gefordert.