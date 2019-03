Staatsanwaltschaft Weiden: Schlag gegen Schleusernetzwerke

Ein vollstreckter Haftbefehl, 14 vorläufig festgenommene Personen und eine Hausdurchsuchung, in der umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden konnte - das ist die Bilanz einer länderübergreifenden Kolltrollaktion gegen Schleusernetzwerke in Großbritannien, Österreich und in der Türkei.

Brite soll nach Deutschland ausgeliefert werden

Wie das Bundespolizeipräsidium in Potsdam mitteilte, führten die Beamten - darunter auch zwei Ermittler der Bundespolizeiinspektion Waidhaus - dieses Ermittlungsverfahren im Auftrag der Staatsanwaltschaft Weiden durch.

Für die Bundespolizei ist die Bilanz ein besonderer Erfolg, weil einer der Beschuldigten in einem in Deutschland geführten Ermittlungsverfahren durch Partnerbehörden im Ausland festgenommen werden konnte. Der Brite soll nun nach Deutschland ausgeliefert werden, ein Verfahren dazu läuft.

Des Weiteren wurde bei der in Großbritannien durchgeführten Hausdurchsuchung Beweismaterial sichergestellt, das nun ausgewertet werden muss.

Per Lkw über die Balkanroute oder per Boot über die Ägäis

Den Behörden gelang mit der Aktion ein Schlag gegen internationale Schleusernetzwerke, die insbesondere iranische, irakische, afghanische, syrische und chinesische Staatsangehörige nach Westeuropa geschleust haben sollen. Die Schleusungen wurden per Lkw über die Balkanroute und per Boot über die Ägäis durchgeführt und seien zum Teil lebensgefährlich gewesen, wie die Bundespolizei mitteilt.

"Vier Staaten gleichzeitig unter einen Hut zu bringen, ist ein großartiger Erfolg aller daran beteiligten Ermittlungsbeamten. Besonders freue ich mich darüber, dass die Türkei mit der Generalsicherheitsdirektion daran mitgewirkt hat." Dieter Roman, Präsident des Bundespolizeipräsidiums