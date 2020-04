Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen in Katterbach ein

Wie die Bürgerinitiative "Etz langt's weiter mitteilt, hatte sie schon im Januar dieses Jahres Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Nach Angaben des Leitenden Oberstaatsanwalts Michael Schrotberger scheide eine strafrechtliche Verantwortlichkeit der US-Streitkräfte aus. Grund hierfür sei das NATO-Truppenstatut, das den Aufenthalt von NATO-Streitkräften auf Gebieten anderer NATO-Mitglieder regelt. Auch die von der Bürgerinitiative vorgeworfene Untätigkeit einer deutschen Behörde könne noch nicht angenommen werden, da es sich um sehr komplexe Sanierungsmaßnahmen handele, so der Staatsanwalt weiter.

Bürgerinitiative sieht sich trotzdem bestätigt

Der Sprecher der Bürgerinitiative "Etz langt’s", Boris-André Meyer, verbucht die Aussagen des Staatsanwalts in seiner Begründung zumindest als Teilerfolg: "Die Staatsanwaltschaft hat deutlich gemacht, dass die Ausbreitung des Kasernengifts umgehend gestoppt werden muss." Deutsche Behörden, vornehmlich die Eigentümerin der Immobilie, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) stünden in der Pflicht, so Meyer weiter. Auch die Anwältin der Bürgerinitiative, Sylvia Meyerhuber, sieht in der Erklärung von Oberstaatsanwalt Schrotberger einen Erfolg und geht auf das Wort "noch" in Schrotbergers Begründung ein. "Noch" habe sich kein Behördenleiter oder Oberbürgermeister strafbar gemacht. "Allerdings besteht für einen Garanten die Verpflichtung, eine weitere noch bevorstehende Verunreinigung zu verhindern", heißt es wörtlich in dem Schreiben des Oberstaatsanwalts. Garanten seien, so die Anwältin, in diesem Fall Stadtspitze und Behördenleitung.

Druck auf Behörden und Stadtspitze?

Unter Umständen müssten die Ansbacher Stadtspitze und die Behörden strafrechtlich dafür geradestehen, wenn die Sanierung künftig nicht mit allen Mitteln zügig vorangetrieben werde. Seit mehreren Jahren ist bekannt, dass durch den einstigen Feuerlöschübungsplatz der US-Armee in der Kaserne in Katterbach Böden und Gewässer in der Umgebung mit per- und polyfluorierten Chemikalien – kurz PFC - belastet sind.