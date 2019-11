Staatsanwaltschaft prüft Tuberkulosefall im BKH Straubing

Im Bezirkskrankenhaus Straubing gibt es Wirbel um einen Tuberkulose-Fall. Nachdem ein Patient an Tuberkulose erkrankt ist, stand der Vorwurf im Raum, andere - unter anderem Mitarbeiter des Bezirkskrankenhauses - könnten sich angesteckt haben. Die Klinikleitung soll zu spät informiert haben. Jetzt sind Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft mit dem Fall befasst.

Vorwürfe aus den Medien erfahren

Derzeit wird geprüft, ob es Anhaltspunkte für strafbares Verhalten gibt. Das haben sowohl das Polizeipräsidium Niederbayern als auch die Staatsanwaltschaft Regensburg dem Bayerischen Rundfunk auf Nachfrage bestätigt. Eingeleitet wurde der Vorgang von der Staatsanwaltschaft, nachdem ihr dementsprechende Medienberichte bekannt geworden waren.

Schwere Vorwürfe von anonymem Mitarbeiter

Ein Pfleger hatte sich anonym an das "Straubinger Tagblatt" gewendet und kritisiert, dass wegen zu später Tests ein Nachweis der Ansteckung mit Tuberkulose (TBC) - mutmaßlich bei einem der BKH-Patienten - nicht mehr möglich sei. Außerdem sei das Personal nicht entsprechend gewarnt worden. Wie der BR Ende Oktober berichtet hatte, waren zu diesem Zeitpunkt mehrere Mitarbeiter des BKH mit einer Tuberkulose-Diagnose krankgeschrieben. Die Erkrankung eines BKH-Patienten war kurz vorher bekannt geworden.

Bezirk widerspricht Behauptung

Jetzt teilte der Bezirk Niederbayern allerdings auf BR-Nachfrage mit, dass kein Pfleger wegen Tuberkulose krankgeschrieben gewesen sei. Mehrere BKH-Mitarbeiter seien zwar positiv getestet worden, ausgebrochen sei die Krankheit aber nicht. Es bestehe laut einer Bezirks-Sprecherin zudem kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem erkrankten Patienten und den positiven Tests der Mitarbeiter. Was einen Pfleger dazu veranlasst hat, sich anonym an die Medien zu wenden, ist dem Bezirk nicht klar. Vielleicht sei die Angst umgegangen, weil ein Patient Tuberkulose hat, und daraufhin hätten sich Mitarbeiter testen lassen - aber einen Zusammenhang gebe es laut Bezirk Niederbayern definitiv nicht. Der Tuberkulose-Patient sei mittlerweile behandelt, heißt es weiter.

Juristischer Prozess ganz am Anfang

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, dass der juristische Prozess ganz am Anfang stehe und man sich derzeit noch im spekulativen Bereich bewege. Es gäbe noch keinen Verdacht, geschweige denn einen Tatvorwurf. Momentan werden lediglich Informationen eingeholt. Laut Staatsanwaltschaft könne es Wochen dauern, bis die Informationen alle vorliegen.

💡 Was ist Tuberkulose?

Tuberkulose ist eine bakterielle Infektionskrankheit und befällt beim Menschen am häufigsten die Lunge. Symptome sind Fieber, Müdigkeit, Nachtschweiß und Gewichtsverlust. Später auch blutiger Husten und Atemnot. Früher hat man die Krankheit als Schwindsucht bezeichnet, weil die Erkrankten ohne wirksame Behandlung körperlich sehr schnell abbauen. Die Übertragung erfolgt in der Regel durch Tröpfcheninfektion. Es erkranken nur etwa fünf Prozent der Infizierten tatsächlich im Laufe ihres Lebens. Zur Behandlung gibt es verschiedene Antibiotika, die über mindestens ein halbes Jahr genommen werden müssen. Nach dem Tuberkulosebericht der WHO gab es im Jahr 2015 weltweit 10,4 Millionen Neuinfektionen und 1,8 Millionen Todesfälle. Beide Zahlen sanken seit 1990 stetig. Für Deutschland gibt die offizielle Statistik für 2018 129 Todesopfer an, wobei die Dunkelziffer höher geschätzt wird. Tuberkulose unterliegt in der Europäischen Union der Meldepflicht.