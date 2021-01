Staatsanwaltschaft Kempten macht Schleuserbande dingfest

Die Staatsanwaltschaft Kempten und die Bundespolizei haben jetzt eine international agierende Schleuserbande dingfest gemacht. Am Dienstagmorgen durchsuchten rund 400 Beamte in mehreren Bundesländern elf Wohnungen. Dabei nahmen sie fünf Verdächtige fest. Die Aktion lief in Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und in Hessen.

Bande brachte 140 Menschen illegal nach Deutschland

Die Verdächtigen sollen seit April 2019 an Schleusungen auf der sogenannten Balkanroute beteiligt gewesen sein. Bei den insgesamt 19 Beschuldigten handelt es sich um syrische, libanesische und lybische Staatsangehörige im Alter zwischen 21 und 44 Jahren. Die Staatsanwaltschaft Kempten wirft ihnen 23 Fälle von gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Einschleusens vor. Sie sollen mindestens 140 Menschen aus Syrien illegal nach Deutschland gebracht haben, in Kleintransportern und PKW.

Minutiöse Koordination via Smartphone

Wie die Ermittlungen ergeben haben, hatte der Schleuserring unter anderem mit sogenannten "Scouts" gearbeitet, also mit vorausfahrenden Fahrzeugen, um unter anderem vor Polizeikontrollen zu warnen. Die eigentlichen Grenzübertritte sollen dann vor allem zu Fuß und in geschütztem Gelände passiert sein. Der Bandenchef koordinierte die Schleuser dabei regelmäßig minutiös via Smartphone aus sicherer Entfernung, so die Staatsanwaltschaft. Bereits im August 2019 war ein Schleuserfahrer der Bande auf der A7 bei Füssen auf frischer Tat gefasst worden.

Zusammenarbeit mit Behörden in ganz Europa

Durch die Zusammenarbeit mit den zuständigen Ermittlungsbehörden in Österreich, Ungarn, Tschechien, der Slowakei, den Niederlanden sowie in Belgien, konnte der Kopf der Schleuserbande im Dezember 2020 in Österreich festgenommen werden. Seine Auslieferung nach Deutschland wird angestrebt, heißt es. Anhand der Ergebnisse der umfangreichen Ermittlungen erließ das Amtsgericht Kempten nun gegen die weiteren Bandenmitglieder die genannten Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle.