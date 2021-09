Türkische Staatsanwaltschaft fordert Freispruch für Tolu

Sie tourte durch Talkshows, war unter anderem bei Markus Lanz zu Gast. Außerdem empfing sie Bundespräsident Walter Steinmeier. Denn die Ulmer Journalistin Mesale Tolu wurde nach ihrer Entlassung aus einem türkischen Gefängnis und der Rückkehr nach Deutschland berühmt. 2017 war sie mit ihrem damals zweijährigen Sohn Serkan acht Monate lang inhaftiert.

Prozess nimmt überraschende Wendung

Gestern wurde der Prozess gegen die Journalistin in Istanbul fortgesetzt. Dabei erklärte die Staatsanwaltschaft, sie wolle die Anklage gegen Mesale Tolu fallen lassen. Freispruch aus Mangel an Beweisen wurde beantragt. Das richterliche Urteil steht noch aus, aber Prozessbeobachter werten das als eine Vorstufe für einen Freispruch. Eine Wendung, die nicht vorhersehbar war.

Terror-Vorwürfe gegen Tolu nicht haltbar

Die aus Ulm stammende Journalistin Mesale Tolu steht wegen zwei Anklagepunkten vor Gericht. Zum einen Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation. Hier geht es um die marxistisch-leninistische Partei, die in der Türkei verboten ist. Tolu hat das stets bestritten.

Der zweite Vorwurf lautet Terrorpropaganda: sie soll an einer Beerdigung teilgenommen haben von zwei Mitgliedern dieser Partei. Da waren etwa 2.000 Menschen und Tolu sagte, sie habe als Journalistin teilgenommen und darüber berichtet. Beide Anklagepunkte sind vom Tisch – alles deutet auf Freispruch hin, aber vorbei ist die Sache noch nicht.

Tolus Ehemann muss mit Verurteilung rechnen

Mesale Tolus Ehemann, der im selben Verfahren wie sie angeklagt ist, wird wahrscheinlich verurteilt. Der Vorwurf der Mitgliedschaft in einer Terror-Organisation wurde zwar fallen gelassen, aber er soll regierungskritische Beiträge in sozialen Medien veröffentlicht haben.

Alles eine Farce, sagt Margit Stumpp. Die Grünen-Abgeordnete aus dem Kreis Heidenheim verfolgt den Prozess im Auftrag des Bundestags vor Ort in Istanbul. Das Verfahren gegen Tolu und die 22 Mitangeklagten sei zweifelhaft.

Mesale Tolu kehrt zurück

Ein Wendepunkt im Prozess gegen Mesale Tolu war ihrer eigenen Aussage nach die Rückkehr in die Türkei, um erneut selbst an der Verhandlung teilzunehmen. Das hat in Deutschland für Verwunderung gesorgt, nachdem sie monatelang für ihre Ausreise kämpfte.

Vorläufiges Happy End für Ehemann

Es kam zum Showdown: Auge in Auge standen sich die junge Journalistin und der Richter gegenüber. Er habe sie angesehen, als sei sie eine Verrückte, die wieder zurückkomme, so Tolu. Aber das Risiko wurde belohnt: In der Folge konnte auch Tolus Mann ausreisen. Seither lebt die Familie in Neu-Ulm – so normal wie eben möglich, denn die Fortsetzung des Prozesses und die Urteilsverkündung ist auf den 24. Dezember vertagt worden.