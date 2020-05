Staatsanwaltschaft fordert Bewährungsstrafe für Wolbergs

Im Regensburger Korruptionsprozess hat die Staatsanwaltschaft ein Jahr und zehn Monate Haft auf Bewährung für den angeklagten Ex-Oberbürgermeister Joachim Wolbergs gefordert. Die Behörde legt ihm Bestechlichkeit sowie Vorteilsnahme zur Last. Für den mitangeklagten Bauträger forderte die Staatsanwaltschaft ein Jahr und vier Monate auf Bewährung.

Parteispenden von Bauträgern für Wahlkampf

Wolbergs habe im Wahlkampf 2014 Parteispenden von Bauträgern angenommen, wohlwissend, dass diese sich damit - im Falle seiner Wahl zum OB - seine positive Einflussnahme auf die Genehmigung von Bauprojekten erwarteten, sagte Oberstaatsanwalt Jürgen Kastenmeier.

Der Prozess gegen Wolbergs läuft seit Oktober 2019. Der 49-Jährige wies die Vorwürfe stets zurück. Mit ihm sitzt ein Bauunternehmer auf der Anklagebank, dem die Staatsanwaltschaft Bestechung und Vorteilsgewährung vorwirft.

Oberstaatsanwalt: "Lassen uns nicht einschüchtern"

In seinem Plädoyer betonte Oberstaatsanwalt Kastenmeier, es sei ihm noch nie in seiner juristischen Karriere so ein Hass entgegengebracht worden wie vom Angeklagten Wolbergs. Zugleich verteidigte er das Vorgehen der Staatsanwaltschaft. Man habe auch in keiner Weise den Regensburger Oberbürgermeister im Visier gehabt, sondern Joachim Wolbergs. Kastenmeier verwahrte sich gegen Vorwürfe, man habe die Verwaltung schlechtgemacht oder Regensburg gespalten. Man lasse sich von den persönlichen Attacken der Gegenseite nicht einschüchtern.

Bereits wegen Vorteilsnahme verurteilt

Die Plädoyers der Verteidiger sind für 18. und 19. Mai geplant. In einem ersten Prozess war Wolbergs im Juli 2019 wegen zwei Fällen der Vorteilsnahme verurteilt und in sämtlichen weiteren Vorwürfen freigesprochen worden. Von einer Strafe sah das Gericht ab.