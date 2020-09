Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Garmischer "Superspreaderin"

Söder und Herrmann fordern Konsequenzen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert Konsequenzen für die mutmaßliche Verursacherin. "Garmisch-Partenkirchen ist ein Musterfall für Unvernunft", sagte Söder am Montag nach einer Kabinettssitzung in München. Der Fall sei ein Beispiel dafür, wie schnell sich Corona-Infektionen verbreiten könnten. "Dieser Leichtsinn muss auch Konsequenzen haben." Es sei deshalb sinnvoll, mit entsprechend "hohen Bußgeldern" zu agieren.

In Bayern kann bei Verstößen gegen Quarantäne-Auflagen ein Bußgeld von 2.000 Euro verhängt werden. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sprach gegenüber dem Bayerischen Rundfunk sogar von noch härteren Maßnahmen. Schadensersatzforderungen und der Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung müssten geprüft werden.

700 Corona-Tests am Wochenende in Garmisch-Partenkirchen

Derweil sind Hunderte Menschen in Garmisch-Partenkirchen dem Aufruf der Behörden gefolgt, einen Corona-Test zu machen. Rund 700 Bürger, darunter viele jüngere Leute, ließen sich am Wochenende testen. Wie viele sich infiziert haben, sei noch unklar, sagte ein Sprecher des Landratsamts.

In der auch bei Touristen beliebten Stadt an der Zugspitze liegt die Zahl der Neuinfektionen bereits über dem kritischen Wert von 50 Neuinfektionen an sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Das Landratsamt verhängte bereits verschiedene Einschränkungen etwa bei den Öffnungszeiten in der Gastronomie.