Staatsanwaltschaft Bamberg: Leitender Beamter in U-Haft

Die Staatsanwaltschaft Würzburg ermittelt gegen einen früheren leitenden Beamten der Staatsanwaltschaft Bamberg. Wie der Würzburger Oberstaatsanwalt Thorsten Seebach dem BR am Montag auf Nachfrage bestätigte, sei der Mann bereits am 11. September festgenommen worden und befinde sich seitdem in Untersuchungshaft.

Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft, aber kein Richter

Der frühere Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft sei zu diesem Zeitpunkt in gehobener Position am Amtsgericht in Bamberg tätig gewesen, aber kein Richter. Ihm werde vorgeworfen, während seiner Zeit bei der Staatsanwaltschaft im großen Stil Gegenstände für den privaten Gebrauch auf Kosten der Behörde bestellt zu haben.

Vorwürfe: Untreue, Unterschlagungen und Diebstahl

Der Oberstaatsanwalt spricht von Untreuehandlungen, Unterschlagungen und Diebstählen über einen längeren Zeitraum. Wie viele Gegenstände der Mann auf Kosten der Staatsanwaltschaft Bamberg gekauft hat und wie groß der Schaden ist, sei noch nicht abzusehen.