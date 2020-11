Staatsanwalt plädiert in Neuburger Bluttat auf Totschlag

Im Fall des Neuburger Blutbads fordert der Staatsanwalt eine Verurteilung der angeklagten Frau wegen eines minderschweren Falls des Totschlags. Vor dem Landgericht Ingolstadt plädierte er für eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten. Allerdings schlägt der Anklagevertreter vor, die drogensüchtige 30-Jährige nach einer gewissen Zeit des Vorwegvollzugs (ein Jahr und neun Monaten) in eine Entziehungsanstalt einweisen zu lassen. Das Plädoyer der Verteidigerin steht noch aus.

Frau ersticht ihren Freund

Die junge Frau hatte kurz vor Weihnachten 2019 in Neuburg ihren zehn Jahre älteren Lebenspartner erstochen. Die Frau hat die Tat eingeräumt, allerdings Notwehr geltend gemacht. Nach ihrer Einlassung hatte ihr Freund sie in der Streitnacht bedroht. Sie habe sich danach nur in Panik mit zwei Messerstichen verteidigt.

Diesen Ausführungen folgte der Staatsanwalt nicht. Er verwies darauf, dass die Angeklagte laut zahlreichen Zeugenaussagen, aber vor allem auch nach Einschätzung einer psychiatrischen Gutachterin, aggressive Persönlichkeitszüge hat. Diese kämen vor allem unter Drogeneinfluss zur Geltung. Außerdem habe der Rechtsmediziner an der Angeklagten kaum Gewaltspuren entdeckt. Auch die Blutspuren am Tatort sprächen gegen Notwehr.

Angeklagte stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss

In der Tatnacht stand die Angeklagte massiv unter Alkoholeinfluss und hatte zudem viel Ecstasy und Heroin im Blut. Seit Jahren war die junge Frau heroinabhängig.