Staatsanwalt fordert Psychiatrie für Münchner Messerstecher

Nach einer aufsehenerregenden Messerattacke mit mehreren Verletzten in München-Haidhausen will die Staatsanwaltschaft den geständigen Täter in eine Psychiatrie einweisen lassen. Der 34-Jährige sei schuldunfähig, sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. "Der Beschuldigte litt unter Wahnvorstellungen."

Angst vor Verschwörung und Drittem Weltkrieg

Er sei zur Tatzeit an akuter paranoider Schizophrenie erkrankt gewesen und habe Angst vor einer Verschwörung und dem Dritten Weltkrieg gehabt.

Der Fall hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt: Im Oktober 2017 verletzte ein Mann unter anderem am Rosenheimer Platz in München Passanten wahllos mit einem Messer. Bei vielen Bürgern kamen Erinnerungen an den Amoklauf im Olympia-Einkaufszentrum mit zehn Toten hoch.

Für heute sind die Plädoyers der Verteidigung geplant. Direkt danach soll auch noch das Urteil fallen.

Angeklagter ist geständig

Der Beschuldigte hatte die Taten zu Prozessbeginn eingeräumt. Er habe damals unter einer Psychose gelitten und sich von den Menschen bedroht gefühlt. Er habe niemanden töten, sondern sich lediglich schützen wollen.