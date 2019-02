Staatsanwälte prüfen Missbrauchsfälle im Erzbistum München

Die Münchner Staatsanwaltschaft geht Missbrauchsvorwürfen gegen rund 100 katholische Priester des Erzbistums München aus den vergangenen Jahrzehnten nach. Nach den Worten des Leitenden Oberstaatsanwalts, Hans Kornprobst, hat die Kirche den Ermittlern entsprechende Akten zur Verfügung gestellt. Nun müsse geprüft werden, inwieweit bei diesen Personen verfolgbare Straftaten vorliegen.

Voraussichtlich kommt es nur zu wenigen Strafverfahren

Viele der Betreffenden sind allerdings nicht mehr am Leben, in anderen Fällen sind die Vorwürfe verjährt. In 13 Fällen, so Kornprobst weiter, sei bereits in der Vergangenheit ermittelt worden. Die Erhebungen der Erzdiözese gehen demnach bis ins Jahr 1946 zurück - nur in sehr wenigen Fällen werde wohl die Einleitung eines Strafverfahrens in Betracht kommen.

Überprüfung könnte ausgeweitet werden

Die Kirche habe aber angekündigt, weitere Akten zur Verfügung zu stellen. Im Unterschied zu den bereits vorliegenden Fällen handle es sich dabei auch um Akten "aus dem nichtpriesterlichen Bereich".