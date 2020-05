Staatliche Soforthilfe: Aiwanger stellt zweite Runde in Aussicht

Im Herbst könnte es laut Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) eine zweite Tranche Corona-Soforthilfen für bayerische Betriebe in Nöten geben. Von den bisher bewilligten fünf Milliarden Euro für die bayerische Wirtschaft werde nach dem Sommer "mit Sicherheit noch Geld übrig" bleiben. Seinen Vorschlag nannte Aiwanger aber noch "völlig unabgesprochen".

Dabei gibt es schon jetzt ein Problem: Das Programm stößt auf ein so großes Echo, dass die Behörden überlastet sind - die Soforthilfen kommen nicht bei allen sofort an. Die sieben Bezirksregierungen und die Landeshauptstadt München haben mit der Bearbeitung der in großer Zahl gestellten Anträge Mühe.

Kritik: Wochenlangen Verspätungen

Der Bund der Selbstständigen (BdS) hat dazu 1.800 seiner Mitglieder befragt, von denen die Hälfte derjenigen, die einen Antrag gestellt hatten, bislang nur die Eingangsbestätigung erhielten - nicht aber einen Bescheid. BdS-Sprecher Thomas Perzl: "Wir wollen, dass Soforthilfe auch so genannt werden kann, weil sie sofort gezahlt wird." Politiker müssten sich an ihren Worten messen lassen.

Seit dem 20. April gibt es auch ein eigenes bayerisches Hilfsprogramm für Künstler, das aber nicht aus den Startlöchern gekommen ist - Anträge können bisher nicht gestellt werden.

Schätzungsweise 300.000 Anträge auf Soforthilfe

Nach aktuellen Angaben des Wirtschaftsministeriums wurden 250.000 Soforthilfe-Anträge bereits bearbeitet - mehr als die Hälfte. 50.000 Anträge hätten abgelehnt werden müssen.

Ausgezahlt wurden - Stand heute - rund 1,5 Milliarden Euro. Insgesamt seien 450.000 Anträge gestellt worden, davon viele aber zwei-, drei- oder mehrfach - das erste Mal etwa in Papierform und ein zweites Mal elektronisch. Das Ministerium schätzt, dass es am Ende nach der Bereinigung netto etwa 300.000 Hilfsanträge sein werden.

Die Kritik an verspätet fließenden Geldern wies Aiwanger heute im Wirtschaftsausschuss zurück. Man habe bei der Antragsbearbeitung "improvisieren" und bei den Arbeitsabläufen ständig "nachsteuern müssen". Insgesamt hätten die Bezirksregierungen bei der Abwicklung gute Arbeit geleistet, und die meisten Hilfsgelder sollten bis Ende Mai überwiesen sein. Dass den Beamten 15 bis 20 Prozent unberechtigte Anträge aufgefallen seien, hätte dem Freistaat zudem viel Geld gespart, so Aiwanger:

"Frage: Hätten wir nicht noch schneller auszahlen lassen sollen? Ich sage Nein! Weil wir sonst dort hineingeschlittert wären, wo mindestens Berlin, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sich befinden. Die jetzt feststellen, dass hunderte Millionen überwiesen worden sind an Empfänger, die es teilweise gar nicht gibt, betrügerischer Art oder die schlichtweg nicht berechtigt waren." Hubert Aiwanger

Die aktuellen bayerischen Lockerungen für die Wirtschaft hält der Wirtschaftsminister für richtig. Er glaube "nicht an eine zweite Corona-Welle", sonst hätte man die Gastronomie ja nicht öffnen dürfen.