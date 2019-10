Staat um 145.000 Euro geprellt? Afrikanerin freigesprochen

Sozialbetrug im Umfang von 145.000 Euro: So lautete der Vorwurf gegen eine heute 22-jährige Äthiopierin. Die Augsburger Staatsanwaltschaft hatte sie angeklagt, weil sie sich bei ihrer Einreise nach Deutschland jünger gemacht und als jugendlicher Flüchtling ausgegeben haben soll. Dadurch habe sie zu Unrecht Leistungen wie eine teure Heimunterbringung erhalten, hieß es in der Anklage.

Angeklagte war bei Einreise minderjährig

Im Prozess vor dem Amtsgericht Augsburg brachen die Vorwürfe in sich zusammen. Laut einer Geburtsurkunde, an deren Echtheit laut Gericht keine Zweifel bestehen, ist die Frau heute 22 Jahre alt. Bei ihrer Einreise im Jahr 2012 war sie damit tatsächlich wie angegeben 15. Die Sozialleistungen, etwa die Unterbringung in einer Jugendwohngruppe in Nördlingen im Kreis Donau-Ries, hat sie also rechtmäßig als Jugendliche erhalten.

Auch Staatsanwaltschaft plädiert auf Freispruch

Wie sich herausstellte, hatte die Staatsanwaltschaft die Anklage auf einen falschen Ausweis gestützt, wonach die Angeklagte heute 33 Jahre alt sein sollte. Selbst die Staatsanwaltschaft beantragte letztlich wie die Verteidigung einen Freispruch. Entsprechend fiel das Urteil des Amtsgerichts aus. Der Freispruch ist noch nicht rechtskräftig.

Frau muss entschädigt werden

Das Verfahren gegen die junge Frau aus Äthiopien hatte sich jahrelang hingezogen. Zwischenzeitlich war sogar ein Haftbefehl erlassen worden, der später wieder außer Vollzug gesetzt wurde. Zudem wurde ihr Vermögen zunächst eingezogen. Für diese Nachteile muss der Staat die junge Frau nun entschädigen.