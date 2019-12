St. Johanniskirche unter den bedeutendsten evangelischen Bauten

Sie liegt unweit der Residenz. Durch ihre markanten Spitztürme ist sie ein ungewöhnlicher Blickfang unter den vielen Kirchen in Würzburg. Nun hat das bayerische Landesamt für Denkmalpflege der Würzburger Johanniskirche eine nationale Bedeutung zugesprochen: Das Objekt präge "das kulturelle Erbe der Bundesrepublik Deutschland mit“.

Nationale Bedeutung kann Förderung erleichtern

Wie der SPD-Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib mitteilt, habe ihm Generalkonservator Professor Mathias Pfeil geschrieben, dass die Johanniskirche "zu den bedeutendsten evangelischen Bauten der deutschen Nachkriegszeit" gehöre. Die Kriterien für Fördergelder, die eine "nationale Bedeutung" voraussetzen, seien somit erfüllt, schreibt Pfeil. Das ist insofern wichtig, als die beiden schlanken Spitztürme der Kirche marode sind. Sie müssen saniert werden.

"Batman-Kirche" ist Sanierungsfall

Die beiden Spitztürme hat die Johanniskirche nach dem Zweiten Weltkrieg wegen ihrer enormen Zerstörung in der Bombennacht vom 16. März 1945 bekommen. Inzwischen sind die Halterungen der Kalksteinplatten durchgerostet. Ob die Steinplatten wiederverwendet werden können, ist noch unklar. Außerdem enthalten die verwendeten Dachplatten Asbest. Seit Monaten schon laufen Spendenaktionen für die Sanierung der weithin sichtbaren und die Stadtsilhouette bestimmenden Türme. Deren Form brachte St. Johannis auch den Spitznamen "Batman-Kirche" ein.

SPD-Abgeordneter fordert parteiübergreifende Initiative

Halbleib hat sich bereits über den SPD-Bundestagsabgeordneten an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) gewandt. Diese habe in ihrer Antwort allerdings darauf hingewiesen, dass sämtliche Gelder aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm bereits aufgebraucht seien. Es komme nun auf die "kommenden Haushaltsberatungen" an. Halbleib forderte deshalb eine gemeinsame Kraftanstrengung im Bund und im Land, um die erforderlichen Fördermittel aufzubringen. Halbleib sagt, er wolle dazu auch eine parteiübergreifende Initiative der regionalen Bundestags- und Landtagsabgeordneten koordinieren.

Evangelische Kirche im katholischen Würzburg

Die St. Johannis ist die erste Kirche, die von den evangelischen Christen Würzburgs selbst erbaut wurde. Sie wurde 1895 geweiht, liegt nur ein paar hundert Meter von der ehemaligen fürstbischöflichen Residenz entfernt, die heute zum Weltkulturerbe der Unesco gehört. Die Türme der Johanniskirche wurden nach dem Bombenangriff von 1945 nicht mehr originalgetreu aufgebaut, sondern ihnen wurden zwei schlanke, 60 Meter hohe Spitzen übergestülpt. Seit diesem Jahr ist sie offiziell ein Mahnmal und Denkort für den Frieden. Blickfang im Altarraum ist das Kunstwerk "Christus als Weltenrichter" des Bildhauers Helmut Ammann.