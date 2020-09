SSV Jahn startet Dauerkarten-Verkauf für Saison 2020/21

Der SSV Jahn Regensburg bietet ab heute allen Dauerkarteninhabern der vergangenen Saison 2019/20 die Möglichkeit, eine Jahreskarte für die Saison 2020/21 zu kaufen – trotz der Corona-Situation.

"Jahn sein" oder "Rückzahlungsgarantie"

Wie der Verein mitteilte, werden zwei unterschiedliche Modelle angeboten: Bei der Dauerkarte „Jahn sein“, verzichten die Besitzer auf die Rückerstattung, falls sie die Spiele wegen Einschränkungen bei der Zahl zugelassener Zuschauer nicht im Jahnstadion sehen konnten. Im Gegenzug erhalten sie aber spezielle Zusatzleistungen – unter anderem eine Erwähnung auf einer Dankestafel. Bei der Dauerkarte „Rückzahlungsgarantie“, bekommen die Besitzer den anteiligen Preis für jedes Heimspiel, zu dem sie wegen einer Zuschauerbeschränkung nicht zugelassen werden können, zurückerstattet.

5.096 Dauerkarten aber keine Tageskarten

Insgesamt stehen 5.096 Dauerkarten zur Verfügung. Das entspricht dem Fassungsvermögen des Jahnstadions unter Berücksichtigung aller aktuellen behördlichen Schutz- und Hygieneauflagen, so der Verein. Das Angebot richtet sich zunächst ausschließlich an bisherige Bestandsdauerkartenbesitzer, „um deren Treue und Loyalität zu honorieren“ und gilt eine Woche, also bis 18. September. Sollten bis dahin nicht alle Dauerkarten verkauft sein, gehen die übrigen in den freien Verkauf. Tageskarten gibt es nicht, so lange nicht wieder ein Normalbetrieb ohne Zuschauerbeschränkungen erlaubt ist.

Zuschauer möglicherweise ab November

Der SSV Jahn hat inzwischen ein auf sein Stadion abgestimmtes Schutz- und Hygienekonzept erarbeitet, das den zuständigen Behörden vorliegt. Allerdings kann dieses erst freigegeben werden, wenn Bund und/oder Freistaat wieder Zuschauer bei Großveranstaltungen zulassen. Der SSV Jahn geht davon aus, dass dies möglicherweise schon im November möglich sein könnte.