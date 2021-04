SSV Jahn schreibt gegen Werder Bremen Fußballgeschichte

Unterstützung durch Schals der Fans

Die Fans dürfen nicht im Stadion dabei sein, aber das Spiel elektrisiert die Region. Der Verein rief dazu auf, sich in „Schal(e)“ zu werfen, das heißt, heute Jahnschals zu tragen und Fahnen zu hissen, um die Mannschaft die Unterstützung spüren zu lassen.

Verschobenes Spiel wegen Corona-Ausbruch

Der SSV Jahn Regensburg erwartet am Mittwochabend im Viertelfinale des DFB-Pokals den Erstligisten SV Werder Bremen. Damit schreibt der SSV Jahn unabhängig vom Spielausgang Regensburger Fußballgeschichte, denn so weit ist der Verein im DFB-Pokal noch nie gekommen. Die Partie hätte bereits Anfang März stattfinden sollen, musste wegen eines Corona-Ausbruchs beim Jahn aber kurzfristig verschoben werden.

Erneute Überraschung im DFB-Pokal?

Für Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic ist klar: Regensburg ist gegen den Gast aus dem hohen Norden eindeutig Außenseiter, doch im DFB-Pokal zeigten Zweitligisten schon, dass sie Erstligisten schlagen können. Zuletzt machte das der Zweiligist Holstein Kiel auf spektakuläre Weise, als er den FC Bayern München aus dem Wettbewerb warf. Aber, um eine solche Sensation zu schaffen, braucht man "Matchglück" und "einen richtig guten Tag", betont Selimbegovic bei der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel - wobei Bremen eben keinen guten Tag erwischen darf. "Es sind elf gegen elf. Es ist klar, wer Favorit ist, es ist aber auch klar, dass jeder Außenseiter irgendwo eine Chance hat."

Jahn schoss 1. FC Köln aus dem Pokal

Das bewies der Jahn bereits, denn mit dem 1. FC Köln schoss auch er bereits einen Bundesligisten aus dem Pokal. Er habe schon "eine Idee" wie das Spiel gegen Bremen zu gestalte sei, ließ der Jahn-Trainer die Journalisten wissen. Selimbegovic wollte aber nicht zu viel verraten. Sich hinten zu verbarrikadieren, bringe jedenfalls nichts. Natürlich sei es gut zu Hause "in seinem Wohnzimmer" zu spielen, aber mit den Zuschauern im Rücken hätte der Club in der Liga 5, 6, 7 oder 8 Punkte mehr, so der Coach.