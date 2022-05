SSV Jahn Regensburg feiert Saisonabschluss auf der Dult

Der SSV Jahn Regensburg hat mit Platz 15 den Klassenerhalt gerade so erreicht. Auf der Maidult in Regensburg wurde resümiert, was erreicht wurde und was besser werden muss. Laut Trainer Mersad Selimbegovic muss der Jahn "mehr Tore schießen".