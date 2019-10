SSV Jahn Regensburg feiert 130-jähriges Bestehen

Der Bundesliga-Zweitligist SSV Jahn Regensburg feiert mit einer Jubiläumswoche sein 130-jähriges Bestehen. Wie der Verein mitteilte, starten die Feierlichkeiten am Dienstag mit einem "historischen Abend" in Regensburg.

Ex-Mannschaftskapitäne erzählen Jahn-Geschichte

Mehrere Experten, darunter ein Archivar und ein Historiker sowie einzelne Spieler sprechen beim "historischen Abend" im neugestalteten Nebenraum des Jahnwirts am Kaulbachweg zur Geschichte des Vereins. Als Highlight werde es eine Gesprächsrunde mit Jahn-Mannschaftskapitänen verschiedener Generationen geben. Beim "historischen Abend" werde außerdem eine mobile historische Ausstellung mit insgesamt 13 Stationen zu sehen sein. Mit dem "historischen Abend" und der Sonderausstellung wolle man den Fans des SSV Jahn die Vereinsgeschichte aus einer neuen Perspektive zeigen, sagt Archivar Wolfgang Otto.

Jahn baut sein "bislang größtes Infrastrukturprojekt"

Zum Auftakt der Jubiläumswoche findet am Dienstag außerdem der Spatenstich und die Grundsteinlegung für ein neues Funktionsgebäude für die 1. Herrenmannschaft auf dem Jahn-Trainingsgelände am Kaulbachweg statt. Bei dem geplanten Neubau des Funktionsgebäudes handele es sich um das bislang größte eigenverantwortete Infrastrukturprojekt in der Geschichte des Fußball-Clubs. Der SSV Jahn arbeite seit 2015 daran, sein Trainingsgelände am Kaulbachweg zu modernisieren und zu professionalisieren, so der Verein.

Am Samstag tritt der SSV Jahn zum Abschluss seiner Jubiläumswoche in der Continental-Arena gegen den SV Sandhausen an.