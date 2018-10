SSV-Jahn-Präsident soll im Wolbergs-Prozess aussagen

Im Regensburger Korruptionsprozess um den suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) sollen heute zwei weitere Fußballfunktionäre aussagen. Als Zeugen sind der Vorstandsvorsitzende des heutigen Zweitligisten Jahn Regensburg, Hans Rothammer, sowie der ehemalige sportliche Leiter des Jahn, Franz Gerber, geladen.

Keine Kenntnisse über dubiose Geschäfte?

Beide sollen sich im Rahmen der Beweisaufnahme zu möglichen Verstrickungen des Fußballclubs in die Regensburger Korruptionsaffäre äußern. Was von ihren Aussagen zu erwarten ist, ist fraglich. Rothammer dürfte sich in der bisherigen Weise äußern. Bislang hatte der Verein offiziell stets dementiert, dass Verantwortliche Kenntnis von etwaigen fragwürdigen Geschäften oder Absprachen gehabt hätten. Gerber hingegen soll in einem Zeitungsinterview erklärt haben, dass die Politik, der Bauträger und die Vereinsführung zusammengespielt hätten.

Wolbergs und Tretzel waren Funktionäre beim Jahn

Die Staatsanwaltschaft Regensburg sieht einen Zusammenhang zwischen dem millionenschweren Engagement des angeklagten Bauträgers Volker Tretzel und Entscheidungen unter Regensburgs OB Wolbergs. Tretzel, so der Vorwurf, habe in den beliebten Verein investiert, um sich die Stadtspitze bei Immobilienprojekten gewogen zu stimmen. Er erhielt unter Wolbergs den Zuschlag bei einem der größten Immobilienprojekte der jüngeren Stadtgeschichte. Tretzel wird zudem vorgeworfen, dass er Wolbergs‘ Wahlkampf mit gestückelten Parteispenden unterstützt haben soll. Der Bauträger muss sich wegen Vorteilsgewährung und Verstößen gegen das Parteiengesetz verantworten. Wolbergs werden Vorteilsannahme und Verstöße gegen das Parteiengesetz zur Last gelegt. Beide Männer waren genau wie die beiden weiteren Angeklagten zeitweise Funktionäre beim Fußballclub Jahn Regensburg. Die Vorwürfe weisen sie zurück.