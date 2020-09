SSV Jahn erwartet hart umkämpftes Pokalspiel in Kaiserslautern

Der SSV Jahn Regensburg startet am Sonntag mit einem DFB-Pokalspiel beim 1. FC Kaiserslautern in die neue Saison. Kaiserslautern spielt zwar in der dritten Liga, ist aber auf keinen Fall zu unterschätzen, so der Trainer des SSV Jahn Regensburg, Mersad Selimbegovic.

Hart umkämpftes Pokalspiel in Kaiserslautern

Der Jahntrainer erwartet ein hart umkämpftes Pokalspiel auf dem legendären Betzenberg. Bereits am nächsten Freitag empfängt der Jahn im ersten Punktspiel den 1. FC Nürnberg. Aber ein Test sei das Pokalspiel gegen Kaiserslautern nicht. Dafür sei die Begegnung zu wichtig, betont Mersad Selimbegovic.

Jahn darf bei Sieg mit rund 300.000 Euro rechnen

Ein Sieg würde vermutlich rund 300.000 Euro in die Kasse des Clubs spülen; die genaue Summe steht noch nicht fest. Das ist angesichts eines Etats, der wegen fehlender Zuschauereinnahmen auf 17 Millionen abgespeckt werden musste, nicht zu verachten. Für die Teilnahme an der der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals erhält der SSV Jahn bereits 137.000 Euro. Der Jahn wird nach dem Abgang von Stürmer und Kapitän Marco Grüttner mit Mittelfeldspieler Benedict Gimber als Spielführer in die neue Saison starten. Vizekapitän wird Benedikt Saller. Trainer Mersad Selimbegovic ist optimistisch, wieder eine schlagkräftige Mannschaft zu haben.