SpVgg Greuther Fürth verlängert Vertrag mit Stürmer Abiama

Die SpVgg Greuther Fürth hat einen ihrer Leistungsträger für die kommenden drei Jahre an sich gebunden. Der Angreifer, der erst vor der Saison zu den Fürthern gewechselt war, bleibt bis zum Sommer 2024 bei der Spielvereinigung.

"Vertragsverlängerung absolut verdient"

Die Entwicklung des 22-Jährigen sei großartig, freute sich Rachid Azzouzi, der Geschäftsführer Sport bei den Fürthern und teilte mit: "Es freut mich umso mehr, weil Dickson sehr demütig damit umgeht und einfach fleißig an sich arbeitet. Er hat sich diese Vertragsverlängerung absolut verdient."

Abiama: "Das letzte Jahr war der Wahnsinn"

Laut Trainer Stefan Leitl bringe Dickson sehr viel mit und arbeite mit großer Lernbereitschaft daran, sich stets weiter zu verbessern. "Er hat uns nicht nur mit seinen Treffern in den Spielen geholfen, sondern der Mannschaft mit seinem unbändigen Einsatz auch auf diesem Weg viel gegeben", so Leitl. Auch Abiama freut sich über die Verlängerung: "Das letzte Jahr war einfach der Wahnsinn und ich will dabei mithelfen, dass wir auch in der kommenden Saison unseren Fans möglichst viel Freude bereiten".

"Joker" Abiama schoss SpVgg Fürth in die erste Liga

In seinem ersten Profijahr erzielte der Stürmer neun Pflichtspieltore und war laut Mitteilung der SpVgg Fürth "der erfolgreichste Joker der zweiten Liga". In einem packenden Saisonfinale hat sich das Kleeblatt zum Abschluss der diesjährigen Saison den direkten Aufstieg in die erste Bundesliga gesichert. Joker Dickson Abiama machte mit seinem Treffer zum 3:2 gegen Fortuna Düsseldorf Platz zwei perfekt.