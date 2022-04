SpVgg Bayreuth: Wenn Klimaziele auf eine Rasenheizung treffen

Mit dem 4:0 im Spitzenspiel der Regionalliga Bayern hat die SpVgg Bayreuth einen großen Schritt in Richtung 3. Liga gemacht. Neben den sportlichen Voraussetzungen wären im Falle eines Aufstiegs aber noch weitere Auflagen zu erfüllen. Neben der Anschaffung eines Flutlichts bräuchte das städtische Stadion, in dem der Klub seine Heimspiele austrägt, auch eine Rasenheizung. Die Funktionsweise dieser geplanten Anlage sorgt nun für Kritik.

Stadtrat beschließt Anschaffung einer Rasenheizung

Zur Vorgeschichte: Der Bayreuther Stadtrat hat einer Rasenheizung bereits im Jahr 2020 den Weg geebnet und ließ ein Jahr später im Zuge der Spielfelderneuerung das erforderliche 22 km lange Leitungssystem unter dem Grün verlegen. Kostenpunkt: mehr als eine Million Euro. Nun fehlt nur noch das Heizsystem selbst.

Rasenheizung benötigt zwei Millionen Kilowattstunden pro Jahr

Wie die Stadt Bayreuth dem BR bestätigte, plant das Baureferat, frühestens im Jahr 2023 eine Heizzentrale mit einer Gas-Brennwertheizung einzubauen. "Das Hochbauamt rechnet mit einem Wärmeverbrauch von etwa zwei Millionen Kilowattstunden pro Jahr", heißt es aus dem Rathaus. Zum Vergleich: Ein älteres Einfamilienhaus mit vier Bewohnern verbraucht etwa 20.000 Kilowattstunden pro Jahr. Der Energiebedarf der Bayreuther Rasenheizung entspräche also in etwa dem von 100 Einfamilienhäusern. Dabei geht es nicht nur um die Kosten, sondern auch um den CO2-Ausstoß. Dieser ist bei Gas-Brennwertheizungen höher als bei anderen Möglichkeiten wie Wärmepumpe, Photovoltaik oder Fernwärme.

Forscher: Ein solche Heizung ist "extremer Luxus"

Der Bayreuther Stefan Holzheu von "Scientists for Future" verfolgt die Pläne für eine Rasenheizung kritisch. Vor allem das System Gas-Brennwertheizung hält er für problematisch. "Eine solche Heizung an sich ist extremer Luxus, den wir uns vor dem Hintergrund der Klimaerwärmung nicht leisten können", sagt Holzheu. Der wissenschaftliche Mitarbeiter der Uni Bayreuth weist darauf hin, dass sich die Stadt Bayreuth selbst das Ziel gesetzt hat, bis zum Jahr 2040 die Klimaneutralität zu erreichen. "Eine Rasenheizung passt nicht zu den Beschlüssen", so Holzheu.

Stadt Bayreuth sieht sich als Vorbild

Auf der Internetseite der Stadt Bayreuth heißt es unter dem Stichwort "Grundsatzbeschluss zur Klimaneutralität": "Die Stadt sieht sich dabei in einer Vorbildfunktion und will gemeinsam mit den Unternehmen und Einrichtungen, an denen sie beteiligt ist, das von ihr beeinflussbare Kohlendioxid-Restbudget nicht überschreiten." Es gehe dabei um die maximale Menge an Kohlendioxid, die zum Beispiel eine Kommune ausstoßen kann, ohne das Ziel zu gefährden, dass die Erderwärmung 1,5 Grad nicht überschreiten darf. Den Stadionrasen mit einer Gas-Brennwertheizung zu wärmen, erschwere die Einhaltung des Budgets der Stadt, meint Stefan Holzheu.

Alternativen offenbar nicht möglich

Andere Heizsysteme als die Gas-Brennwertheizung hält die Stadt jedoch für unmöglich. Ein Sprecher schreibt auf BR-Anfrage: "Alternativen wie Wärmepumpen, Holzhackschnitzelheizung, Fernwärme wurden geprüft. Aus Platzgründen oder weil keine Fernwärmeleitungen in der Nähe vorhanden sind, können diese Alternativen nicht weiterverfolgt werden. Die Statik des Tribünendachs ist zudem aufgrund der begrenzten Traglast nicht geeignet für Solarthermie oder Photovoltaik zum Betrieb einer Wärmepumpe."

Stefan Holzheu ist enttäuscht von der Stadt Bayreuth, die erst Ende des Jahres 2021 den "Grundsatzbeschluss zur Klimaneutralität" verabschiedet hat. Auf Twitter schreibt er: "Leider ein häufiges Muster. Man verabschiedet Papiere, aber in der Praxis ändert sich so gut wie nichts."