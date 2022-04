SpVgg Bayreuth: Spieler "auf das Allerübelste" geschlagen

Nach dem 4:0 Sieg der SpVgg Bayreuth gegen den Tabellenzweiten FC Bayern München II in der Regionalliga Bayern am Montag sollen in der Bayreuther Innenstadt drei Spieler der SpVgg Bayreuth "auf das Allerübelste zusammengeschlagen" worden sein. Das teilte die SpVgg Bayreuth mit. Zwei Spieler hätten in die Intensivstation des Klinikums gebracht werden müssen, heißt es in der Mitteilung weiter. Es habe Tritte gegen einen Spieler gegeben, als dieser bereits am Boden lag. Der dritte Spieler sei mit Kopfverletzungen zur Beobachtung ins Krankenhaus gekommen.

SpVgg Bayreuth: einer der schwärzesten Tage der Vereinsgeschichte

Die Polizei konnte den Vorfall gegenüber dem BR nicht bestätigen. Wer die drei Spieler angegriffen haben könnte, ist laut SpVgg Bayreuth nicht bekannt. Die Rede ist lediglich von vier Personen. Im Vorfeld der mutmaßlichen Attacke hätten die vermeintlichen Täter neben den drei Spielern auch weitere Personen angepöbelt. Die attackierten Spieler hätten den Vorfall zur Anzeige gebracht. Laut SpVgg Bayreuth hätte es "das schönste Fußballfest der letzten 35 Jahre werden können." Der Vorfall hätte aber "zu einem der schwärzesten Tage der Vereinsgeschichte" geführt.