SpVgg Bayreuth gewinnt Testspiel gegen Bamberg mit 4:0

Die SpVgg Bayreuth, die in die 3. Liga aufgestiegen ist, kann siegen. Vier Wochen vor Saisonstart haben die Bayreuther ihr Test- und Freundschaftsspiel gegen den FC Eintracht Bamberg 2010 mit 4:0 gewonnen. Die Mannschaft habe einen "ordentlichen Aufgalopp in die Drittligasaison" feiern können, teilte der Verein mit. Das 1:0 erzielte Edwin Schwarz in der 17. Minute, 2:0 Patrick Scheder (50.), 3:0 Tim Latteier (66.), 4:0 Tobias Stockinger (69.)

Trainer Thomas Kleine mit Testspiel zufrieden

"Es hätten ein paar mehr Tore sein können", so Cheftrainier Thomas Kleine laut Mitteilung. Aber "für uns war es ein guter Test", bilanzierte er die Partie vor 250 Zuschauern. Das nächste Testspiel ist am Samstag (02.07.22) um 14.00 Uhr gegen den Zweitligisten SSV Jahn Regensburg.

Aufsteiger SpVgg Bayreuth gegen Absteiger FC Ingolstadt 04

Erster Spieltag in der 3. Liga ist am 23. Juli. Dann muss die SpVgg Bayreuth beim FC Ingolstadt 04 antreten. Die SpVgg Bayreuth ist in die 3. Liga aufgestiegen, Ingolstadt in die 3. Liga abgestiegen.