SpVgg Bayreuth: Gericht prüft Anklage nach Angriff auf Spieler

Drei Spieler der SpVgg Bayreuth sollen "auf das Allerübelste zusammengeschlagen" worden sein, so hatte es die SpVgg Bayreuth selbst im April vergangenen Jahres mitgeteilt. Nach dem Vorfall in der Bayreuther Innenstadt ermittelte zunächst die Polizei, einen Monat später wurden drei Tatverdächtige ermittelt.

Tatverdächtige könnten vor das Schöffengericht kommen

Wie ein Gerichtssprecher nun auf Nachfrage des BR mitteilt, müssen sich die tatverdächtigen Männer wegen gefährlicher Körperverletzung vermutlich vor dem Schöffengericht in Bayreuth verantworten. Derzeit werde geprüft, ob die Anklage zugelassen wird, so der Sprecher. Der Nordbayerische Kurier hatte zuerst darüber berichtet.

Das Schöffengericht ist zuständig, wenn die Straferwartung des zu verhandelnden Falles zwischen zwei und vier Jahren Freiheitsstrafe liegt.

Bayreuth: Angriff auf Spieler erfolgt nach Sieg gegen FC Bayern II

Die betroffenen Spieler waren Mitte April des vergangenen Jahres vor einer Diskothek in der Bayreuther Innenstadt von Unbekannten angegriffen und teils schwer verletzt worden. Zwei Spieler mussten zur Behandlung in die Notaufnahme des Klinikums Bayreuth gebracht werden, ein Spieler wurde mit Kopfverletzungen dort stationär behandelt. Wenige Stunden zuvor hatte die Mannschaft ihren bis dato schärfsten Rivalen, den FC Bayern München II, klar mit 4:0 besiegt und damit den Aufstieg in die 3. Liga so gut wie perfekt gemacht.