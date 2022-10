SpVgg Bayreuth – Dynamo Dresden: Mehr Polizei auf Bahnhöfen

"Die Bundespolizei wird am Spieltag durch eine große Anzahl an zusätzlich eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten die Sicherheit aller Bahnreisenden gewährleisten und so auch für eine störungsfreie An- und Abreise aller Heim- und Gästefans sorgen." Das teilte André Gügel mit, der Leiter der Bundespolizeiinspektion Selb. Wie viele zusätzliche Polizisten am heutigen Samstag an den Bahnhöfen in Bayreuth und in Hof im Einsatz sind, will die Bundespolizei vermutlich aus taktischen Gründen nicht sagen. Am heutigen Samstag empfängt die SpVgg Bayreuth zuhause Dynamo Dresden.

Fußballfans aus Sachsen steigen am Bahnhof in Hof um

Für das Spiel SpVgg Bayreuth gegen Dynamo Dresden, das um 14 Uhr beginnt, wurden bis Donnerstag 7.200 Tickets verkauft, die Hälfte davon an Anhänger von Dynamo Dresden. Viele Fußballfans werden über Hof nach Bayreuth mit dem Zug kommen. Deshalb verstärkt die Bundespolizei ihre Präsenz am Umsteigebahnhof in Hof und am Zielbahnhof in Bayreuth. Die Bundespolizei wird die friedliche An- und Abreise der Fußballfans sicherstellen und Gefahren für alle Reisenden abwehren, heißt es in einer Mitteilung.

Die Bahn setzt zwei zusätzliche Züge ein

Die Bahn setzt ab 11.30 Uhr von Hof nach Bayreuth einen zusätzlichen Zug ein. Ab 17.00 Uhr gibt es von Bayreuth nach Hof ebenfalls einen Extra-Zug. Die beiden zusätzlichen Züge können nicht nur von Fußballfans, sondern von allen Reisenden genutzt werden.

Polizei: Pyrotechnik auf Bahnhöfen und in Fußballstadien verboten

Die Bundespolizei weist ausdrücklich darauf hin, dass die Verwendung von Pyrotechnik verboten ist. In Zügen, auf Bahnhöfen und in Fußballstadien könnten Menschen dadurch erheblich gefährdet werden. Das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik ist laut Polizei strafbar. Die Bundespolizei appelliert an die Anhänger beider Vereine, sich für den Fußball und gegen die Gewalt auszusprechen.