Sputnik-Aus in Bayern: Pharmahersteller bedauert Entscheidung

Der schwäbische Standort des russischen Pharmaherstellers R-Pharm in Illertissen hat sich zum Sputnik-Aus geäußert: Man bedauere die Entscheidung. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte sich am Mittwoch in einer Plenarsitzung des Landtags gegen eine Produktion des russischen Vakzins in Bayern ausgesprochen. Angesichts des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine sei es nicht mehr vorstellbar, dass das Projekt verwirklicht werden könne, sagte Söder.

Aus für Sputnik V: "Macht unser Leben nicht leichter"

"Das macht unser Leben natürlich nicht leichter", sagt R-Pharm-Manager Felix Schmitt. Allerdings war eine Herstellung von Sputnik V zuletzt ohnehin unwahrscheinlicher geworden. Zum einen fehlt noch immer die wichtige Zulassung der Europäischen Arzneimittelbehörde aus Amsterdam.