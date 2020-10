Spurensuche in fränkisch-thüringischer Nachbarschaft

Fast 40 Jahre lang haben Grenzzaun und Mauer Thüringen und Franken voneinander getrennt. Dörfer wurden entzweit, Familien zerrissen und über Jahrhunderte gewachsene regionale Verbindungen jäh getrennt.

Wenn man mit dem Auto von Bayern nach Westberlin wollte, dann ging das nur über die Transitstrecke, die A9. Vielen noch im Kopf ist das markante Brückenrestaurant kurz vor Rudolphstein. Das war die letzte Raststätte im Westen, bevor man ohne von der Autobahn abfahren zu dürfen drei Stunden nach Berlin durchfahren musste.

Erfolgreiches Verkehrsprojekt Deutsche Einheit

An der A9 ist gut zu sehen, dass die Bundesrepublik große Anstrengungen unternommen hat, die durchbrochene Verkehrsinfrastruktur zwischen Ost und West seit 1990 wiederaufzubauen. Fast 38 Milliarden Euro wurden seit der Wiedervereinigung vor 30 Jahren in das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit investiert. Und sämtliche Verkehrsverbindungen zwischen Ost und West, die zu DDR-Zeiten rüde gekappt wurden, sind heute längst wieder vereint.

Wer mit dem Auto entlang der bayerisch-thüringischen Landesgrenze unterwegs ist, wechselt immer wieder unbemerkt zwischen Ost und West hin und her. Das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit umfasst aber auch den Schienenverkehr. Seit 2017 rauscht der ICE von München nach Berlin in unter vier Stunden durch Tunnel und über Brücken hinweg. Wer schnell sein will, gewinnt durch diese Neubaustrecke viel Zeit.

DDR-Grenzbahnhof-Museum in Probstzella

An die alten DDR-Zeiten, in denen man aus Bayern nach Westberlin ausschließlich mit streng bewachten Interzonenzügen reisen konnte, erinnert heute das DDR-Grenzbahnhof-Museum in Probstzella. Die Stadt wenige Kilometer hinter der bayerischen Grenze war zu DDR-Zeiten völlig abgeriegelt. Sie lag in der Fünf-Kilometer-Sperrzone. Das hieß, DDR-Bürger konnten nicht einfach ein und ausgehen und in Probstzella Verwandte besuchen. Dafür brauchte es eine Genehmigung, die schwer zu bekommen war.

Dennoch war Probstzella vielen bekannt. Denn hier war ein berüchtigter DDR-Grenzbahnhof für Interzonenzüge. Wer mit dem Zug von Bayern nach Westberlin wollte, kam hier durch und wurde meist schikanös kontrolliert. Von den Abfertigungshallen ist heute nichts mehr zu sehen. Sie wurden 2008 abgerissen. Doch das kleine DDR-Grenzbahnhof-Museum im historischen Bahnhofsgebäude erinnert an diese Zeit.

Lange Zeit vergessenes Bauhausdenkmal in Probstzella

Der Ort Probstzella liegt direkt am Grünen Band und wird heute von vielen Wanderen von Ost und West besucht. Dazu kommen Bauhausfreunde aus ganz Deutschland. Denn in Probstzella befindet sich ein lange Zeit unentdecktes Bauhausdenkmal aus den 1920er-Jahren. Das Bauhaushotel "Haus des Volkes". Ein örtlicher Unternehmer hat es in den 2000er-Jahren aus seinem Dörnröschenschlaf erweckt und saniert.

Die typischen Kugelleuchten und bauhaustypischen Farben und Möbel katapultieren die Besucher in die 1920er-Jahre, als das Haus ein großes Kulturzentrum und Hotel war. Eine Ausstellung im Hotel erinnert an die wechselvollen Zeiten des Hauses und die Bauhausgeschichte in Probstzella.

Enge Nachbarschaft in Sonneberg und Neustadt bei Coburg

Etwa 35 Kilometer westlich, rund um das Städtchen Sonneberg, war sich die fränkisch-thüringische Volksseele seit jeher über Grenzen hinweg sehr nah. Heute sind die beiden Städte Sonneberg und Neustadt bei Coburg, die fast 40 Jahre durch einen Grenzzaun getrennt waren, fast zusammengewachsen. Ein gemeinsames Ortsschild zeigt die Verbundenheit. Und ein Denkmal am einstigen Grenzübergang "Gebrannte Brücke" erinnert an die Teilung. Sonst ist nichts mehr davon zu sehen: Die Straße führt schnurstracks von Bayern nach Thüringen und heißt bis zur Landesgrenze im Westen "Sonneberger Straße" und dann in Thüringen "Neustädter Straße".

Sonneberg im Thüringer Wald fühlt fränkisch und ist fränkisch, sagt der oberfränkische Bezirksheimatpfleger Günther Dippold.

"Sonneberg ist Franken, zum einen sprachlich, denn die Sprachgrenze ist uralt und liegt am Höhenkamm des Thüringer Waldes. Man hat sich in Sonneberg immer fränkisch gefühlt und itzgründisch gesprochen und auf beiden Seiten der Grenze ist das so." Günther Dippold, Oberfrankens Bezirksheimatpfleger.

Die bayerisch-thüringische Grenze wurde 1735 gezogen und hatte bis 1945 wenig bedeutet. Sie war eine innerdeutsche Verwaltungsgrenze. Erst zu DDR-Zeiten waren die engen Bindungen jäh gekappt worden.

Heute zeigt eine Reise entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze zwischen Bayern und Thüringen vor allem eines: hier verläuft 30 Jahre nach der Wiedervereinigung eben auch eine ganz normale Landesgrenze, wie die zwischen Bayern und Baden-Württemberg.