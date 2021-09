Spuren der IAA verhindern Theaterpremiere am Königsplatz

Ein halbes Jahr haben die Künstler vom "Raumkolletiv 3" ihr interdisziplinäres Open-Air-Theaterstück geplant und geprobt – umsonst. Denn nach der IAA Mobility in München gleichen die Rasenflächen am Königsplatz einem Acker. Auf dem Rasen an der Glyptothek wollte das Ensemble eigentlich am Donnerstagabend seine Premiere aufführen.

Rasenfläche für Aufführungen zu gefährlich

Dreh- und Angelpunkt des Theaterstücks ist ein vier Meter hohes Gestell, auf dem die Künstler Akrobatik einstudiert haben. Auf der zerfurchten Wiese gebe es nun aber keine einzige Stelle mehr, wo das Gerüst sicher stehen könne, erklärt Regisseurin Deike Wilhelm. Außerdem sei es für die Zuschauer gefährlich, abends über eine unebene Wiese zu stolpern.