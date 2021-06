Sprunghafter Anstieg: Immer mehr Trampolin-Unfälle

Lang suchen muss Dr. Karl Bodenschatz nicht. Der Leiter der Kinderchirurgie am Klinikum Nürnberg hat den jüngsten Unfall mit zwei Klicks auf dem Monitor. Ein fünfjähriger Junge hat sich erst am Sonntag den Unterschenkel beim Trampolinspringen gebrochen. "Die klassische Ermüdungsfraktur", konstatiert der Mediziner. Es sei bereits der 14. Unterschenkelbruch in diesem Jahr, der hier behandelt werde. Mittlerweile lohne es sich leider, diesbezüglich Buch zu führen.

Brüche, Kopfverletzungen, Wirbelsäulenschmerzen

Vor allem viele Eltern würden die Gefahr unterschätzen, wähnen ihre Kinder in Sicherheit, sobald der Reißverschluss am Trampolin hinter den lieben Kleinen verschlossen sei. Dabei seien Trampoline im Vorgarten vielmehr Sportgerät als Kinderspielzeug. Es brauche also feine fachgerechte Nutzung für ein unfallfreies Sprungvergnügen.

Am häufigsten treten Knochenbrüche auf, bilanziert Dr. Karl Bodenschatz, aber auch Kopfverletzungen und Beeinträchtigungen der Wirbelsäule seien nicht selten. Besonders "gemein", da gar nicht so leicht zu bemerken, seien kleinere Ermüdungs-Frakturen in den Wirbelkörpern. Die Kinder klagen dann oft nur über Schmerzen im Rücken, ohne dass ein Arzt aufgesucht werde. Die Verletzungen heilen dann meist von selbst, seien aber nicht ganz ohne.

Unter drei Jahren nicht aufs Trampolin

Muskulatur und Knochen, vor allem von Kindern unter drei Jahren, seien oft einfach noch nicht stark genug für die Belastungen und die Beschleunigungen. Dr. Bodenschatz empfiehlt, Kinder am besten erst ab sechs Jahren aufs Trampolin zu lassen und dabei feste Regeln einzuhalten. Springen sollte generell immer nur eine Person, sonst sei die Gefahr einer Kollision zu groß. Absolut tabu: Gegenstände wie Bälle oder andere Spielzeuge mit in den Sprungbereich nehmen, das erhöhe das Verletzungsrisiko massiv. Gesprungen werden sollten barfuß oder in Socken, am besten mit Anti-Rutsch-Noppen.

Händler melden Verkaufsrekorde

Die Absatzzahlen für Trampoline steigen seit Jahren beständig, sprunghaft geradezu seit Beginn der Coronakrise bzw. vor allem seit dem ersten Lockdown vergangenes Jahr. Wer nicht wegfahren kann oder konnte, macht es sich eben daheim schön. Hersteller und Händler freuen sich über Verkaufsrekorde, so auch im mittelfränkischen Burgthann. Die Spiel-Preis GmbH liefert Trampoline nach ganz Europa, vor allem aber im deutschsprachigen Raum. Zeitweise sei man den Bestellungen gar nicht mehr hinterhergekommen, so Trampolin-Verkäufer und Berater Torsten Villhauer.

Verzögerte Lieferungen

Die Lieferketten seien durch die Pandemie auch verzögert gewesen. Der aktuelle Trend, so Villhauer, seien Trampoline, die keine ausklappbaren Beine benötigten, sondern direkt in den Boden versenkt würden, ähnlich wie an vielen Spielplätzen. Darüber seien vor allem die Eltern erfreut. Der Blick über den heimischen Garten werde somit durch kein erhöhtes Netz oder Gestänge getrübt.