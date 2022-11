Sprung vom Rathaus in Augsburg: Polizei ermittelt wegen Videos

Harry Winderl steht in seinem Stand auf dem Augsburger Christkindlesmarkt, als plötzlich ein Mann auf dem Dach des Augsburger Rathauses steht. Wie viele andere denkt der Gastronom zunächst an eine Aktion von Klimaaktivisten. Doch bald wird ihm klar, dass es sich nicht um keine politische Aktion handelt, sondern um einen Menschen in einer psychischen Ausnahmesituation. "Das war schnell ersichtlich", sagt auch Polizeisprecher Markus Trieb.

Mann springt vom Augsburger Rathaus - Passanten filmen

Dennoch werden weiter Fotos geschossen und Filme gemacht - sogar als der Mann vom Dach des Rathauses in den Tod springt. "Allein mir haben sieben Leute das Video geschickt", berichtet Gastronom Winderl. In einer emotionalen Facebook-Nachricht bitte er nun alle darum, diese Videos zu löschen und sie nicht mehr in sozialen Netzwerkern zu verbreiten: "Sonst muss diese arme Seele noch hunderte Male sterben", sagt Winderl.

Auch die Polizei beschäftigt sich inzwischen mit den Videos: "Wir prüfen, ob diese Videos gegen das Kunsturhebergesetz oder den Paragrafen 201a verstoßen." Der Paragraf 201a ist gemeinhin als "Gaffer-Paragraf" bekannt, da er vor allem Schaulustige abhalten soll, Videos von Autounfällen zu verbreiten. Doch er ist auch für den Vorfall in Augsburg relevant.

Wer eine Bildaufnahme, "die die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellt, unbefugt herstellt oder überträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt", dem droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe. Diese Vorgabe gilt auch für verstorbene Personen und auch dann, wenn man das Video zwar nicht selber aufgenommen hat, es aber auf sozialen Netzwerken verbreitet.

Polizei ermittelt wegen Fotos und Videos im Internet

"Sowas wollen wir nicht im Netz haben", sagt Polizeisprecher Trieb. "Wir als Polizei können nicht nachvollziehen, dass man eine Person in einer derartigen Ausnahmesituation filmt und dass auch noch online stellt." Auch der Augsburger Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich betont, dass sich neben der strafrechtlichen auch eine gesellschaftliche Frage stelle: "Es gibt auch eine Kategorie des Miteinanders und des Anstands. Und die besagt, dass man keine solchen Bilder oder Videos postet. Und wenn man sie hat, sollte man sie der Polizei zur Verfügung stellen", so der CSU-Politiker.

Neben den Videos und Fotos beklagt die Polizei, dass sich einige Passanten ihren Aufforderungen widersetzt haben. Um die Menschen vor Ort zu schützen, wurde das Areal rund um das Rathaus mit Flatterband abgesperrt. "Bereits beim Räumen des Gefahrenbereichs, sind wir auf Menschen gestoßen, die sich nicht entfernen wollten. Wir mussten dann vereinzelt Platzverweise aussprechen", berichtet Trieb. Später mussten die Beamten dann verhindern, dass Einzelne in den Bereich eindringen, um keinen Umweg laufen zu müssen, so der Polizeisprecher weiter.

20 Augenzeugen werden psychologisch betreut

Viele Menschen haben die Erlebnisse mitgenommen. Am Ort der Tragödie stehen viele Kerzen. "It's ok, not to be ok", steht auf einem Schild: "Es ist ok, nicht ok zu sein." Und einige haben den Vorfall unfreiwillig miterleben müssen, weil sie zufällig zum Rathausplatz gelaufen sind. Rund 20 Personen musste das Krisen-Interventionsteams aufgrund der traumatischen Erlebnisse betreuen. "Keinen lässt sowas kalt, egal wie viel Erfahrung man hat", sagt auch der Polizeisprecher.