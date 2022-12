Sprung vom Augsburger Rathaus: Schüler leiden wegen Videos

Ein Augsburger Schüler kann seit dem Wochenende nicht mehr schlafen. Seit er in einem Video gesehen hat, wie sich ein Mann vom Dach des Augsburger Rathauses in den Tod stürzt, leidet er. Inzwischen muss er psychiatrisch behandelt werden, berichtet eine Lehrkraft dem BR. Auch andere Schüler würden von Schlafproblemen und Albträumen berichten.

Video auf Handys weiterverbreitet

An so gut wie allen Schulen in der Region kursiert das Video. Es werde in persönlichen Chats verschickt, bei Busfahrten herumgezeigt oder öffentlich auf sozialen Netzwerken geteilt, berichtet eine Lehrerin. Es scheint sogar etliche Eltern zu geben, die Videos des Vorfalls an ihre Kinder schicken: "Die Tatsache, dass diese oftmals von Erwachsenen unreflektiert an Schutzbefohlene weitergeleitet werden, ist höchst bedauerlich", erklärt das Bildungsreferat der Stadt Augsburg dem BR.

Warum die Videos im WhatsApp-Status so fatal sind

Viele posten das Suizid-Video in ihrem WhatsApp-Status. Das Fatale daran: Freunde und Follower sehen nur einen blauen Kreis um das Profilbild, der besagt: Es gibt Neuigkeiten. Doch statt den gewohnten Urlaubs- oder Partybildern erscheint nun das Video des Mannes, wenn man draufklickt. Eine Vorwarnung gibt es nicht. So sehen immer mehr Kinder und Jugendliche das Video. Manche gewollt, etliche ungewollt. "Manche kann es völlig aus der Bahn werfen", sagt die Lehrerin.

Thomas Fink, Rektor der Eichenwaldschule in Neusäß, hat die Eltern seiner Schüler per Direktnachricht gebeten, die Telefone ihrer Kinder zu überprüfen, das Video gegebenenfalls zu löschen und sie aufzuklären, "dass das Ganze nicht nur moralisch bedenklich, sondern auch strafbar ist". Die Schülerin, die das Video im Bus herumzeigte, hat inzwischen Besuch von der Polizei bekommen. Ein richtiger Schritt, so Schulleiter Fink: "Das spricht sich rum, dass die Polizei jedem Hinweis nachgeht".

Beim Krisendienst muss Personal aufgestockt werden

Fink freut, dass ein Mädchen den Hinweis gegeben habe, das von der Schule in Zusammenarbeit mit der Polizei zum sogenannten Medienscout ausgebildet worden ist. Das sind Schüler, die als Vermittler arbeiten sollen, wenn die Kinder mit Inhalten aus dem Fernsehen oder dem Internet überfordert sind.

Neben den Schulpsychologen ist der Krisendienst des Bezirks Schwaben eine wichtige Anlaufstelle für Betroffene oder besorgte Eltern. Er ist unter der kostenfreien Rufnummer 0800/655 3000 zu erreichen. Seit dem Wochenende sind so viele Anrufe eingegangen, dass zeitweise das Personal aufgestockt werden musste. Zudem wurden mobile Einsatzteams losgeschickt, wenn die Beratung und Unterstützung am Telefon nicht mehr ausreichten.

Das raten Experten betroffenen Eltern

Georg Schalk, Sprecher des Bezirkskrankenhauses, rät besorgten Eltern folgendes: "Sprechen Sie mit Ihrem Kind. Versuchen Sie zu erklären, was passiert ist. Ermutigen Sie das Kind, die eigenen Gefühle auszudrücken. Wenn Sie den Eindruck haben, das Kind oder der Jugendliche ist stark belastet, scheuen Sie sich nicht davor, professionelle Hilfe zu holen." Besonders psychisch vorbelastete Kinder würden leiden.

Verbreitet werden die Videos vor allem über WhatsApp, eine Tochter des Facebook-Konzerns, wo man laut eigenen Aussagen viel tut, um anstößige Inhalte zu löschen. Doch WhatsApp-Nachrichten sind Ende-zu-Ende verschlüsselt. Das heißt, nur die Empfänger können die Nachrichten sehen, nicht einmal WhatsApp selbst weiß, was die Nutzer schreiben oder hochladen.

Messengerdienste sind kaum zu kontrollieren

So werden auch kinderpornografische Videos vermehrt über WhatsApp verbreitet, gerade auch unter Jugendlichen. Oft bleibt nur der Weg, solche Inhalte bei WhatsApp zu melden. Eine Recherche des Magazins "ProPublica" förderte 2021 zu Tage, dass etwa 1.000 Menschen damit beschäftigt sind, gemeldete Inhalte zu überprüfen. Auch im aktuellen Fall der Suizid-Videos haben die Ermittler des Augsburger Kommissariats Cybercrime die Inhalte bei WhatsApp gemeldet.

Das zeigt, dass die Ermittler alle Wege ausschöpfen. Es zeigt aber auch, wie limitiert die Behörden in solchen Fällen sind. "Per se kann die Polizei ohne Mitwirken der Social Media Plattformen derartige Videos nicht löschen und auch nicht verhindern, dass diese über WhatsApp verbreitet werden", erklärt ein Polizeisprecher.

Der Faktor Mensch

Letztlich steht das nachvollziehbare Bedürfnis, auf Messengern privat zu kommunizieren, einer wirksamen Moderation der Inhalte entgegen. Und anders als Plattformen wie Facebook oder Instagram, fällt WhatsApp als Messenger-Dienst auch nicht unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das den Behörden mehr Möglichkeiten gäbe.

Und es bleibt der Faktor Mensch. Ein Zeuge, der am Tag des Suizids zufällig am Rathausplatz war, berichtete von einer Person, die den Vorfall filmte. Er stellte die Person zur Rede und fragte, was sie damit machen wolle: "Das stell' ich jetzt ins Netz", lautete die Antwort. Der Zeuge des Vorfalls war so entsetzt, dass er sich an eine psychologische Hotline wendete. Viele Kinder und Jugendliche dürften das Machwerk inzwischen auch gesehen haben.