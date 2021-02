Sprüche auf den Punkt gebracht – Twitterperlen made in Nürnberg

Urheberschutz ist höchstes Gebot

Das Prinzip der Twitterperlen ist einfach: Wenn die beiden Agenturbesitzer im Kurznachrichtendienst einen genialen Spruch finden, gilt es als erstes den Verfasser zu fragen, ob sein Spruch noch einmal unter ihrer Marke veröffentlicht werden darf. Bislang hat Agenturchef Dali Ivkovic nur gute Erfahrungen gemacht. Unter jeder blauweißen Twitterperle wird die Quelle angegeben. "Also ich würde sagen, 99 Prozent freuen sich schon darüber und erlauben es uns auch", so Ivkovic.

Die Suche nach genialen Tweets ist Teamarbeit

Die Zentrale ist im Nürnberger Stadtteil Gostenhof. Wer hier in das loftartige Büro in einer ehemaligen Blechspielzeugmanufaktur kommt, hat sofort das Berlin-Feeling hipper Trendsetter. Die Mediengestalter Dali Ivkovic und Julian Kaufmann suchen die genialen Tweets nicht alleine, sondern mit ihren vier Mitarbeitern, die gerade im Homeoffice in Leipzig und Berlin sind. Wenn eine sogenannte Twitterperle in die engere Auswahl kommt und alle überzeugt – wird sie auf ihre Seite "twitterperlen.de" gesetzt. Manche Sprüche sind auch mal sozialkritisch mit einem Augenzwinkern: