Spritztour gefilmt: Internetvideo überführt junge Autodiebe

Durch ein Internetvideo ist die Polizei in Eggenfelden im Landkreis Rottal-Inn zwei jugendlichen Autodieben auf die Schliche gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde bereits Anfang Juni ein Land-Rover in Eggenfelden als gestohlen gemeldet. Dabei hatten Unbekannte den Jeep direkt aus einer Garage geklaut.

Zwei Jugendliche verantwortlich für Autodiebstahl

Jetzt stellte sich heraus, dass ein 14-Jähriger aus Eggenfelden sowie ein 15-Jähriger aus Falkenberg dafür verantwortlich waren. Laut Polizei steckte der Schlüssel im Auto, wodurch den Jugendlichen der Diebstahl leicht gemacht wurde. Sie sollen in keinerlei Beziehung zu dem Besitzer des Autos stehen, so die Polizei. Nach knapp einer Woche brachten die Jugendlichen das Auto wieder zurück und entkamen unerkannt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich.

Entscheidender Hinweis kam über das Internet

Der entscheidende Hinweis auf die Täter kam über das Internet. Hier kursierte in den sozialen Medien ein Video, das die beiden Jugendlichen bei ihren Spritztouren zeigte. Da die zwei Autodiebe bereits strafmündig sind, müssen sie sich nun unter anderem wegen unbefugtem Gebrauch des Autos sowie Fahren ohne Führerschein verantworten. Zusätzlich zum Autodiebstahl gab der Ältere der beiden bei der Polizei noch zwei weitere Rollerdiebstähle zu. Auch hier ermittelt die Polizei.