Statt Tankrabatt: Nahverkehr neu denken?

José Almeida ist eigentlich Autofan: "Ich habe mir diesen Kindheitstraum erfüllt: einen schnellen Wagen zu haben", erzählt der Ingenieur. Er wohnt seit neun Jahren in der Innenstadt von Augsburg. "Am Ende habe ich ungefähr 700 Euro pro Monat bezahlt mit allem Drumherum." Doch jetzt hat er das Auto nicht mehr. Er fährt 40 Minuten mit der Tram zur Arbeit und nutzt Carsharing für Ausflüge in die Berge oder für Familieneinkäufe.

Billiger und flexibler ohne Auto

Möglich macht das die "Mobil-Flat" für 129 Euro im Monat, die die Stadt Augsburg anbietet. Darin inbegriffen: Carsharing für 360 Stunden pro Jahr, unbegrenzt öffentlicher Nahverkehr und eine halbe Stunde pro Tag Fahrradleihen. Für ihn der größte Vorteil: "Man hat die Freiheit, überall immer irgendwann etwas zu nehmen, was am besten ist für den Fall", meint Almeida. Im Vergleich zum eigenen Auto spart er tausende Euro im Jahr.

Wo der politische Wille, da ein Weg?

Die Stadt Augsburg hat außerdem im Jahr 2020 die Cityzone eingeführt. In dem festgelegten Innenstadtbereich sind öffentliche Verkehrsmittel für jeden kostenlos. "Hier in Augsburg mit der Cityzone der kostenlosen gab's eben den politischen Willen. Das Geld wurde zur Verfügung gestellt, und dann wurde die Zone eingerichtet", erklärt der Sprecher der Stadtwerke Augsburg Jürgen Fergg. Das lässt sich die Kommune mehrere Hunderttausend Euro im Jahr kosten.

Weg vom Auto durch günstigere Tarife beim ÖPNV

In der Stadt ist das Umsteigen vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr leichter als auf dem Land. Wenn man Menschen aus dem Umland von Augsburg fragt, was sie dazu bewegen würde, mehr Bus und Bahn statt Auto zu fahren, kommt häufig das Argument Geld. "Billigere Tickets. Auf jeden Fall billigere Tarife", sagt ein Auszubildender.

"An der Preisschraube drehen. Ganz einfach", meint eine Rentnerin. Eine Überlegung von Befragten ist auch: Wenn der Nahverkehr entsprechend günstig ist, nehmen Pendler eventuell auch längere Fahrtwege auf sich oder verzeihen Verspätungen großzügiger.

Keine kurzfristigen Preissenkungen in Bayern

Auch Umweltverbände hatten als Reaktion auf steigende Spritpreise eine Vergünstigung beim ÖPNV gefordert. Doch der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter sieht die aktuelle Situation nicht als Anlass, beim ÖPNV in Bayern Preise zu senken: "Das jetzt zu verquicken mit einer Reduzierung der Ticketpreise, die derzeit ohnehin schon mit 50 Prozent gesamt-gesellschaftlich subventioniert sind - das finde ich einfach momentan nicht fair." Der CSU-Politiker sieht den Bund in der Pflicht, die hohen Spritpreise zu reduzieren.

Tankrabatt oder Mobilitätsgeld?

Die Landtagsopposition kritisiert den Appell an den Bund. Der Sprecher für Mobilität der Grünen Markus Büchler fordert, dass der Freistaat den öffentlichen Nahverkehr stärker finanziell unterstützt. Denn das sei Ländersache. "Denn sonst könnten die steigenden Dieselpreise dazu führen, dass bald erste Buslinien stillgelegt werden müssen", so Büchler.

Die bayerische SPD lehnt den Tankrabatt als "üppiges Geschenk an die Mineralölkonzerne" ab. Die sogenannte Mobilitätsprämie für Bürgerinnen und Bürger hingegen entlaste nicht nur Autofahrer, sondern etwa auch diejenigen, die derzeit unter hohen Heizkosten leiden, heißt es auf BR24-Anfrage.

Langfristig Ausbau und Ticketpreise geplant

Langfristig seien Investitionen wie das 365-Euro Ticket in größeren bayerischen Städten nicht vom Tisch, verspricht Christian Bernreiter. Außerdem möchte der Verkehrsminister das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs weiter ausbauen und neue Tarifverbünde schaffen, vor allem auf dem Land. Aber langfristig müsse "die Gesellschaft auch bereit sein, nicht überall in jeder Sekunde hinzukommen, sondern gewisse Wartezeiten oder Vorlaufzeiten in Kauf zu nehmen. Anders wird es nicht möglich sein", so der Minister.