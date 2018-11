Spritpreise auf Rekordniveau - Autofahrer sind ratlos

Autofahrer haben im vergangenen Oktober für das Tanken so tief in die Tasche greifen müssen wie seit Jahren nicht mehr. Das hat der ADAC ermittelt. Und es ist nach wie vor keine Entspannung bei den Spritpreisen in Sicht.

Im Raum Regensburg beispielsweise kostet der Liter Super derzeit je nach Anbieter zwischen 1,55 und 1,62 Euro. Und auch die Dieselpreise sind so hoch wie seit Jahren nicht mehr: Rund um Regensburg sind zwischen 1,45 und 1,50 Euro fällig.

Kein Nachschub über den Rhein

Einer der Gründe für die hohen Preise liegt in der monatelangen Trockenheit. Wegen des Niedrigwasers auf dem Rhein kommen die Tankschiffe nicht mehr von den wichtigen Ölhäfen an der Nordsee in den Süden durch. Dadurch wird das Angebot knapp.