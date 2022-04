Spritklau und Tankbetrug in Mittelfranken nimmt deutlich zu

Beim Spritdiebstahl haben es die Täter vor allem auf die Tanks von abgestellten Lastwagen an Raststätten abgesehen. Beim Tankbetrug machen sich die Täter aus dem Staub, ohne an der Tankstelle zu bezahlen.

Fälle haben sich vervielfacht

Beim Spritdiebstahl haben sich die Fallzahlen für das vergangene Jahr im ersten Quartal im oberen einstelligen Bereich bewegt. Die Fallzahlen in den Monaten Januar und Februar 2022 halten sich gegenüber dem Vorjahr noch die Waage. Im März sei es jedoch zu einer siebenfachen Fallsteigerung im Vergleich zum März 2021 gekommen, bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken dem BR auf Nachfrage. Beim Tankbetrug bewegten sich im ersten Quartal des vergangenen Jahres die angezeigten Fallzahlen pro Monat im mittleren zweistelligen Bereich. Bereits im Januar dieses Jahres sei es zu einer rund 100 prozentigen Steigerung der Fallzahlen gekommen. Im Februar sei die Steigerung mit rund 50 Prozent wieder etwas geringer ausgefallen und im März wieder im Vergleich zum Vorjahr um 100 Prozent angestiegen.

Hohe Spritpreise und viele Autobahnen

Die Steigerung stehe offenbar im Zusammenhang mit den gestiegenen Spritpreisen. Warum die Fallzahlen gerade in Mittelfranken so stark angestiegen sind, darüber könne man jedoch nur mutmaßen, so der Polizeisprecher. Ein Grund könne sein, dass Mittelfranken mit Nürnberg einen großen Ballungsraum hat und es in der Region viele Autobahnen gibt.

Diesel aus Lkws gestohlen

In Burgoberbach im Landkreis Ansbach wurden zum Beispiel Anfang April dieses Jahres 1.000 Liter Diesel aus einem Sattelzug gestohlen. Im selben Zeitraum haben Diebe an einem anderen Lkw auf dem Parkplatz Rothensteig-Süd an der A6 rund 250 Liter Diesel abgezapft, meldete die Verkehrspolizei Ansbach. Der Fahrer schlief währenddessen in seinem Fahrzeug. Außerdem konnte die Polizei am 07. April einen mutmaßlichen Dieseldieb fassen. Die Beamten kontrollierten am Parkplatz Kornweiher an der A6 einen 28-jährigen Lkw-Fahrer, der stark nach Kraftstoff roch. In seinem Fahrzeug entdeckten die Beamten anschließend eine Kraftstoffpumpe, die versteckt verbaut war, sowie mehrere Schläuche, an denen Diesel haftete.

Tankverschlüsse aufgebrochen

Auch in Erlangen haben Unbekannte am Osterwochenende Diesel aus insgesamt vier LKW gestohlen. Die Lastwagen standen auf einem Firmengelände am Hafen im Westen der Stadt. Nach Angaben der Polizei kletterten die Täter über einen Zaun und brachen die Tankverschlüsse der Lastwagen auf. Insgesamt stahlen die Unbekannten 1.320 Liter Diesel im Wert von über 2.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wie die Täter den Treibstoff abtransportierten.