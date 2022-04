Sprinter stürzt im Landkreis Haßberge zehn Meter in die Tiefe

Ein 51-jähriger Sprinterfahrer ist bei Zell am Ebersberg, einem Ortsteil von Knetzgau im Landkreis Haßberge, mit seinem Fahrzeug zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Laut Polizei konnte sich der Fahrer alleine befreien. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Sprinter stürzte zehn Meter in die Tiefe

Der 51-Jährige war von Zell am Ebersberg unterwegs in Richtung Oberaurach, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Sprinter stürzte den Abhang hinunter – etwa zehn Meter in die Tiefe. Wie es dazu kommen konnte, ist bisher noch unklar. Die Polizei schließt jedoch aus, dass andere Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt waren.

Straße für Bergung gesperrt

Der Sprinter musste mit einem Kran geborgen werden. Die Bergung war laut Polizei aufwendig, weil der Hang sehr steil ist. Das Fahrzeug musste nahezu senkrecht nach oben gezogen werden. Die Straße war teilweise gesperrt.