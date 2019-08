Die beiden Männer mit Wohnsitz in den Niederlanden, die beschuldigt werden, gestern (01.08.19) in Röslau einen Geldautomaten gesprengt zu haben, wurden in Untersuchungshaft genommen. Sie werden des schweren Bandendiebstahls und des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion beschuldigt, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Hof.

Verdächtige Person über Felder gelaufen

Beide Tatverdächtige wurden nach Hinweisen aus der Bevölkerung festgenommen. Mehrere Bewohner von Schönwald meldeten, dass eine verdächtige Person über Wiesen und Felder laufe. Dabei handelte es sich um den 30-jährigen Tatverdächtigen. Er gilt als der Komplize des 20-Jährigen, den wenige Stunden zuvor die Bundespolizei nach einer Kontrolle in Marktleuthen festnehmen konnte.

100.000 Euro Sachschaden entstanden

Der Geldautomat in Röslau war gestern gesprengt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro. Die Fahndung nach den Tätern blieb zunächst ohne Erfolg.