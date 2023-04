Sprengung von Geldautomaten: Ermittler prüfen Zusammenhang

Nach der Sprengung von Geldautomaten im mittelfränkischen Fürth und im unterfränkischen Großostheim prüft das Landeskriminalamt (LKA) einen möglichen Zusammenhang. Die beiden Überfälle in den rund 200 Kilometer entfernten Städten ereigneten sich innerhalb von nur 26 Stunden. Beides Mal handelt es sich um frei stehende Automaten. Beides Mal gibt es von den Tätern noch keine Spur, sagt eine Sprecherin des LKA.

Automatensprenger in Großostheim/Pflaumheim

Der Geldautomat einer VR-Bank in Großostheim/Pflaumheim (Landkreis Aschaffenburg) wurde am frühen Mittwochmorgen (4:45 Uhr) gesprengt. Die Täter flüchteten in Richtung der nahegelegenen Autobahn (A3), mutmaßlich in einem dunklen Audi, berichtet das Bayerische Landeskriminalamt. Über die Höhe des Schadens ist bislang nichts bekannt.

Brachiale Sprengung in Fürth

Der Geldautomat der Sparkasse Fürth wurde in der Nacht zum Dienstag gesprengt (2:20 Uhr). Die SB-Filiale in der Südstadt, die in einer Art Blechcontainer untergebracht war, wurde vollständig zerstört. Wie eine Sprecherin gegenüber BR24 sagte, geht das LKA derzeit von zwei Tätern aus, die mit einem SUV in Richtung Südwesttangente geflüchtet sind. Das hätten Zeugenaussagen ergeben. Der Sprengstoff wird in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut des LKA in München untersucht.

Das Vorgehen weise auf eine bekannte Bande aus den Niederlanden hin, hieß es. Über die Höhe der Beute wurden keine Angaben gemacht.

Landeskriminalamt sucht Zeugen

Das LKA sucht in beiden Fällen Zeugen, die in der Nacht oder auch im Vorfeld etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.