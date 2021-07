Sprengstoffanschlag in Ansbach jährt sich zum fünften Mal

Ansbach-Anschlag: Attentäter war psychisch auffällig

Der 27-Jährige Täter soll psychisch stark auffällig gewesen sein. Daran erinnert sich auch Sylvia Bogenreuther. Sie ist Geschäftsführerin der Freiwilligen Agentur Sonnenzeit und arbeitet mit Geflüchteten. In Gruppen nähen oder stricken Frauen und Männer bei ihr, lernen die deutsche Sprache, verbringen Zeit zusammen. An den 27-jährigen Mann aus Syrien erinnert sie sich noch gut. "Er wollte bei uns die Sprache lernen und als Dolmetscher arbeiten", so Bogenreuther.

Allerdings sei er nur gelegentlich vorbeigekommen. Bedingt durch seine schwere psychische Erkrankung sei er sehr unzuverlässig gewesen. Von ihrer Arbeit ließ sich Bogenreuther jedoch trotz des Anschlags nicht abbringen. Seit 2016 hat sie mehr als 600 Patenschaften zwischen Geflüchteten und Ansbachern initiiert. Aus vielen dieser Verbindungen seien über die Monate und Jahre dann sogar Freundschaften entstanden.

Verdacht auf islamistischen Hintergrund

Der damals 27-Jährige hatte wohl Kontakte zur Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Bei der Auswertung von Handydaten und dem Laptop des Syrers sei eine Anschlagsdrohung in arabischer Sprache gefunden worden. In einem Video habe er einen Racheakt angekündigt, als Vergeltung für getötete Muslime. Außerdem soll sich der in Deutschland abgelehnte Asylbewerber eindeutig zum früheren, im Jahr 2019 getöteten, irakischen IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi bekannt haben.

Bundesanwaltschaft ermittelt seit 2016

Bei der Durchsuchung der Unterkunft des 27-Jährigen in Ansbach stießen die Beamten auf weitere Utensilien zum Bombenbau. Etwa Salzsäure, Benzin, Lötkolben und Drähte. Daher ermittelt die Bundesanwaltschaft wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung, versuchten Mordes und anderer Straftaten gegen nicht namentlich bekannte Beschuldigte.

Der Syrer war bereits in Bulgarien als Asylbewerber anerkannt und aufgefordert worden, dorthin zurückzukehren. Nur wenige Tage vor dem Anschlag hatte ihn das BAMF erneut zur Ausreise aufgefordert und ihm eine Frist von 30 Tagen gestellt.

Stadt verschärfte Sicherheitskonzept nach Anschlag

Nach dem Anschlag vor der Ansbacher Reitbahn hat die Stadt das Sicherheitskonzept für Veranstaltungen noch weiter verschärft. Dieses Attentat sei vor dem Eingang zur Veranstaltung passiert, sagt Ansbachs Oberbürgermeister Thomas Deffner (CSU). Das könne man auch heute nicht verhindern, wenn dort jemand mit einem Rucksack stehe. Aber man passe sich immer an die jeweilige Lage an und versuche maximale Sicherheit bei allen Veranstaltungen zu erreichen, so der CSU-Politiker. Das bedeute für die Ansbacher beispielsweise Betonabsperrungen und noch mehr Sicherheitspersonal bei Festen.

Weinstuben-Besitzer Imschloß wird den Abend vor fünf Jahren dennoch nie vergessen. Vor allem zum Jahrestag holen ihn die Erinnerungen an das Bombenattentat immer wieder ein.