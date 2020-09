28.09.2020, 17:08 Uhr

Sprengstoffalarm: Polizei Vilsbiburg evakuiert

Ein Mann war am Wochenende bei der Polizei Vilsbiburg erschienen und gab an, Sprengstoff in seinem Auto zu haben. Weil er dieses vor der Wache geparkt hatte, wurden das Gebäude evakuiert und die Straße gesperrt. Am Ende war es eine Verwechslung.